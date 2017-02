Echo Klassik zieht 2017 mit Gottschalk in die Elbphilharmonie

Großansicht Lockte 2016 beim Echo Klassik fast zwei Millionen ZDF-Zuschauer an: Thomas Gottschalk (Bild: ZDF/Svea Pietschmann) Lockte 2016 beim Echo Klassik fast zwei Millionen ZDF-Zuschauer an: Thomas Gottschalk (Bild: ZDF/Svea Pietschmann)

Großansicht Bietet 2017 dem Echo Klassik eine Bühne: Die Elbphilharmonie in Hamburg (Bild: Thies Raetzke) Bietet 2017 dem Echo Klassik eine Bühne: Die Elbphilharmonie in Hamburg (Bild: Thies Raetzke)

Die Verleihung des Echo Klassik findet Ende Oktober 2017 in Hamburg statt. Der Musikpreis zieht dazu aus dem Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt in die kürzlich neu eröffnete Elbphilharmonie. Das bestätigten die Echo-Veranstalter vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und der Deutschen Phono-Akademie am 20. Februar.Auch das Datum für den Echo Klassik steht fest: Die Verleihung soll am 29. Oktober 2017 über die Bühne gehen - rund drei Wochen später als im vergangenen Jahr, als die Gala am 9. Oktober stattfand. Am Sonntagstermin halten die Echo-Macher dabei indes fest.Das gilt auch für die Wahl des Gastgebers: Als Moderator führt beim 24. Echo Klassik wie bereits im Vorjahr wieder Thomas Gottschalk durch den Abend. Als Medienpartner bleibt das ZDF weiterhin mit an Bord. Der Sender überträgt den Echo Klassik am selben Abend ab 22:00 Uhr."Der lebhafte Abend des Vorjahres, ebenfalls moderiert von Thomas Gottschalk, hallt noch immer nach und wir freuen uns schon jetzt auf die Fortsetzung in diesem Jahr", kommentiert BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke . "Dass diese in der Elbphilharmonie stattfinden wird, die schon wenige Wochen nach ihrer Eröffnung legendär ist, verspricht einen wirklich besonderen, großen Abend." Drücke dankt zudem den Echo-Klassik-Partnern von der Kulturbehörde der Stadt Hamburg und dem ZDF, "die das möglich machen".Passend zur offiziellen Bekanntgabe des Termins und des Austragungsorts läuten die Echo-Veranstalter auch die Einreichfrist für den Echo Klassik ein: Ab sofort und noch bis zum 10. März können Musikunternehmen ihre Produktionen bei der Deutschen Phono-Akademie online für eine Auszeichnung mit dem Echo Klassik vorschlagen.Der BVMI und die Deutsche Phono-Akademie verleihen den Echo Klassik in 22 Kategorien. Für eine Auszeichnung qualifizieren sich Titel, die im Zeitraum von Anfang Januar 2016 bis Ende März 2017 erstmals veröffentlicht wurden. Weitere Richtlinien hält der BVMI auf den Onlineseiten des Echo Klassik bereit.Am 9. Oktober 2016 verfolgten 1,99 Millionen ZDF-Zuschauer (Marktanteil: 9,4 Prozent) die zeitversetzte Übertragung des Echo Klassik im ZDF, ein Plus im Vergleich mit dem Vorjahr, als 1,83 Millionen eingeschaltet hatten (Marktanteil: 8,5 Prozent).Die Echo-Veranstalter lernten Hamburg in den vergangenen Jahren bereits als Standort für den Echo Jazz zu schätzen. Der Echo Klassik gastierte bislang zweimal in der Hansestadt, und zwar 1995 im Rathaus und 1998 in der Laeiszhalle.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen