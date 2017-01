Echo-Jury soll deutschen Musikpreis mit Kompetenz und Expertise aufladen

Hatte Anfang April 2016 hinter der Bühne bereits einen Blick auf die eingravierten Namen auf den Echo-Trophäen erhascht: Rapper Sido auf der Echo-Bühne (Bild: Sinissey)

In der Öffentlichkeit geriet der Echo in der Vergangenheit immer wieder als Kommerzpreis in die Kritik. 2017 soll nun neben den Verkaufserfolgen auch die Stimme von Fachleuten bei der Kür der Preisträger mehr Gewicht erhalten. Das gaben die Veranstalter vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am 26. Januar bekannt - zusammen mit einem deutlichen Schnitt bei der Zahl der Kategorien, die von noch 31 im Vorjahr auf nunmehr nur noch 22 sinkt In Rundschreiben an künftige Mitglieder der Gremien nennen die Veranstalter nun bereits erste Details zum neuen Jury-Konzept:"Wir setzen die Echo-Jury insgesamt neu auf und etablieren neben der bisherigen Jury (bestehend aus BVMI-Mitgliedern und ehemaligen nationalen Preisträgern) Fachjurys für die verschiedenen Genre-Kategorien", heißt es dazu aus Berlin. So soll es zum Beispiel eine Jury für HipHop geben, eine für den Dance-Bereich und eine Jury für Pop: "Die Fachjurys sorgen dabei für 100 Prozent Kompetenz und Expertise in allen Genres", verspricht man sich beim BVMI.Allerdings fließen weiterhin auch die Verkaufserfolge in die Echo-Vergabe mit ein: "Die Stimmen der Juroren entscheiden künftig zu 50 Prozent darüber, wer den Echo am Ende des Tages mit nach Hause nimmt. Die anderen 50 Prozent werden über die Offiziellen Deutschen Charts ermittelt." Damit die Spannung gewahrt bleibt, soll bis zur Überreichung der Trophäe niemand den Namen des Gewinners kennen - ausgenommen bleiben der Notar und der Graveur."Die Einladung zur Jury-Tätigkeit erfolgt durch den Vorstand des BVMI", heißt es weiter. Derzeit dürften die ersten Schreiben unterwegs sein. Jedes aktive Mitglied der Echo-Jury soll zudem nach Verfügbarkeit Tickets zum Vorzugspreis kaufen können.Die 26. Echo-Verleihung findet am 6. April 2017 in der Messe Berlin statt. Der Kartenvorverkauf soll voraussichtlich Ende Februar starten. Als neuer TV-Partner tritt Vox die Nachfolge der ARD an

Quelle: MusikWoche

