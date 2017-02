Echo Jazz rückt wieder ans Elbjazz Festival

Großansicht Industrial Chic beim Echo Jazz: 2015 fand die Preisverleihung in der Maschinenbauhalle auf dem Werftgelände von Blohm + Voss statt (Bild: Monique Wüstenhagen/BVMI) Industrial Chic beim Echo Jazz: 2015 fand die Preisverleihung in der Maschinenbauhalle auf dem Werftgelände von Blohm + Voss statt (Bild: Monique Wüstenhagen/BVMI)

Die Verleihung des Echo Jazz bildet 2017 erneut den Auftakt zum Hamburger Elbjazz Festival. Den Termin für die Gala und den Austragungsort bestätigten die Veranstalter vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am 9. Februar 2017:Die Preisgala findet demnach am 1. Juni auf dem Werftgelände Blohm + Voss statt, dessen Kulisse schon 2015 für Gänsehautmomente beim Echo Jazz gesorgt hatte. Im Anschluss an die Verleihung des deutschen Musikpreises dient der Hamburger Hafen dann am 2. und 3. Juni als Austragungsort des Elbjazz Festivals. Das Festival hat sich nach einer Pause 2016 für dieses Jahr unter anderer Leitung neu positioniert. 2016 zog der Echo Jazz nach der Elbjazz-Absage in die Kulturfabrik Kampnagel."In diesem Jahr bildet der Echo Jazz wieder den Auftakt für das Elbjazz-Festival, bei dem zum ersten Mal die Elbphilharmonie als Spielstatte eine zentrale Rolle einnimmt", sagt der frisch berufene Kultursenator Hamburgs, Carsten Brosda: "Der Echo Jazz macht auf besondere Weise die auch überregionale Bedeutung der Musikstadt Hamburg deutlich und zeigt, dass der Jazz in Hamburg eine feste Heimat hat." Brosda dankt zudem dem BVMI und dessen Medienpartner vom "für ihr großes Engagement, den Echo Jazz bereits zum fünften Mal in Hamburg umzusetzen."

Quelle: MusikWoche

