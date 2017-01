Echo 2017: weniger Kategorien, mehr Jury beim deutschen Musikpreis

Die 22 Kategorien für den Echo 2017:

Album des Jahres Hit des Jahres Künstler Pop, national Künstlerin Pop, national Band Pop, national Schlager Volkstümliche Musik HipHop/Urban, national Dance, national Rock, national Künstler, international Künstlerin, international Band, international Newcomer, national Newcomer, international Produzent, national Bestes Video, national Kritikerpreis, national Lebenswerk Partner des Jahres Handelspartner des Jahres Soziales Engagement

Die Veranstalter vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) unterziehen den Echo im 26. Jahr einer Runderneuerung. Nach dem neuen TV-Partner - hier tritt Vox die Nachfolge der ARD an - steht nun fest, dass zahlreiche Kategorien wegfallen. Der Schnitt bei den Preiskategorien sei "ein zentraler Baustein" der angekündigten Neuausrichtung des Musikpreises, lässt der BVMI wissen. Gleich neun Auszeichnungen bleiben auf der Strecke, wenn der Echo in diesem Jahr in insgesamt noch 22 Kategorien vergeben wird:Dabei trifft es zunächst die Preise für internationale Acts in den Sparten HipHop, Dance und Rock. Auch der Crossover-Echo und der für die erfolgreichste nationale Musik-DVD des Jahres fallen weg, ebenso die Echo-Auszeichnungen für den erfolgreichsten nationalen Live-Act, den deutschen Künstler mit den größten Erfolgen im Ausland und auch für den "Best Interactive Act".2017 ebenfalls nicht mehr mit dabei ist der Radio-Echo, der im vergangenen Jahr noch in Form eines Onlinevotings und mit Unterstützung der ARD-Radiosender vergeben wurde. In den bisherigen nationalen Rock/Pop-Kategorien fällt zudem das Wort Rock weg, die nationale Rock-Sparte muss nunmehr ohne den Zusatz Alternative auskommen.Dafür legen die Echo-Macher künftig mehr Gewicht auf Jury-Entscheidungen: So soll es künftig für jedes musikalische Genre eine eigene Fachjury geben, "deren Stimme darüber hinaus auch ein deutlich höheres Gewicht bei der Vergabeentscheidung hat", heißt es aus Berlin.In den vergangenen Jahren hatten unter anderem die Dauer der Verleihung und die Ausrichtung des Echo als Preis für vorherige Verkaufserfolge für Kritik gesorgt. Ganz offenbar reagieren die Veranstalter nun darauf."Wir erzählen den Echo anders als bisher, konzentrierter und mit neuem Spannungsbogen", kommentiert BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke die Entwicklung. "Nach der Maßgabe 'reduce to the max' fokussieren wir uns dabei auf die Preiskategorien, die zum einen zentral für die Künstlerinnen und Künstler sind und die zum anderen einen besonders hohen Mitfieber-Faktor für die Fans in den sozialen Medien und Netzwerken und vor den Screens haben." Schließlich werde eine Award-Show wie auch die Musik selbst "an erster Stelle für das Publikum und die Fans gemacht".Weitere Details zum neuen Showkonzept wollen der BVMI und Fernsehpartner Vox in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Die 26. Echo-Verleihung findet am 6. April in der Messe Berlin statt. Der Kartenvorverkauf soll voraussichtlich Ende Februar starten.Zieht man die neu sortierten Kategorien und die Sieger des Echo 2016 heran, hätte Helene Fischer ohne die Preise in den Sparten Crossover, Musik-DVD und Live-Act des Jahres nur eine statt vier Trophäen gewonnen, Dr. Dre (HipHop/Urban international), und Iron Maiden (Rock/Alternative international) wären ohne Preis geblieben, Lost Frequencies hätte mit dem Hit des Jahres nur einen Echo gewonnen und auf den in der Kategorie Dance international verzichten müssen, ebenso wie Joris, der zwar als nationaler Newcomer ausgezeichnet worden wäre, aber nicht den Radio-Echo erhalten hätte. Auch Kollegah (Interactive Act) und Robin Schulz (nationaler Act im Ausland) wären einmal weniger geehrt worden.

Quelle: MusikWoche

