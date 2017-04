Eat Music kümmert sich um Picturebooks

Großansicht Freuen sich auf eine ausgedehnte Europa-Tournee (von links): Robert Kampf (CEO Eat Music), Fynn Grabke, Philipp Mirtschink (The Picturebooks) und Hendrik Wippermann (CEO Eat Music) (Bild: Claus Grabke) Freuen sich auf eine ausgedehnte Europa-Tournee (von links): Robert Kampf (CEO Eat Music), Fynn Grabke, Philipp Mirtschink (The Picturebooks) und Hendrik Wippermann (CEO Eat Music) (Bild: Claus Grabke)

Termine

The Picturebooks gehen nach mehreren USA-Tourneen nun erneut auf Club- und Festivaltour durch Europa. Dabei übernimmt die Agentur Eat Music aus Münster das Booking der Band von Fynn Grabke und Philipp Mirtschink.Bevor The Picturebooks im Herbst 2017 eine eigene Konzertreise starten, spielen sie zunächst auf einigen Festivals und treten hierzulande unter anderem auf dem Raut Oak Festival in Riegsee oder dem Free & Easy Festival in München auf.Am 10. März 2017 brachte Another Century das Album "Home Is A Heartache" von The Picturebooks auf den Markt, Vertriebspartner ist Sony Music 07.07.2017 Bochum - Bochum Total08.07.2017 Bonn - Rockaue Open Air21.07.2017 Karstadt - Umsonst & Draussen22.07.2017 Riegsee - Raut Oak Festival26.07.2017 München - Free & Easy Festival19.08.2017 Hohenstein-Ernstthal - Sound Of Art Festival

Quelle: MusikWoche

