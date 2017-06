Dynamische Diskussionen beim dritten Ticketmaster Forum

Großansicht Begrüßten rund 130 Teilnehmer beim Ticketmaster Forum im Soho House (von links): Klaus Zemke, Carsten Kerner, Miriam Schlüter, Sophie Crosby, Petra Straffer und Bernard Läufer (alle Ticketmaster) (Bild: MusikWoche) Begrüßten rund 130 Teilnehmer beim Ticketmaster Forum im Soho House (von links): Klaus Zemke, Carsten Kerner, Miriam Schlüter, Sophie Crosby, Petra Straffer und Bernard Läufer (alle Ticketmaster) (Bild: MusikWoche)

Metalyer

Mit einer Begrüßung durch Ticketmaster -Chef Klaus Zemke , Präsentationen und einem Panel über Dynamic Pricing begann am 19. Juni das dritte Ticketmaster Forum. Rund 130 Teilnehmer informierten sich im Soho House in Berlin über neue Entwicklungen im Ticketing.In seiner Begrüßung ging Klaus Zemke auf die über 40-jährige Geschichte von Ticketmaster ein. Das Unternehmen sei damals eine der ersten Firmen für "vernetzte Großtechnologieanwendung" gewesen. "Viele Unternehmen von damals sind heute nicht mehr aktiv, aber wir freuen uns, dass wir immer noch mit den Oracles und Googles dieser Welt am Markt sind."Dabei habe sich der langfristig geplante Termin für das dritte Ticketmaster Forum als nicht ideal herausgestellt, scherzte der Ticketmaster-Manager. "Dieser Sommer ist extrem voll. Wir hätten damals nicht gedacht, dass wir im Juni so viel zu tun haben würden. So sind wir gerade noch fähig, unser Tageswerk zu erledigen."In seiner Grundsatzrede ging Zemke auch auf die Veränderungen im Ticketgeschäft ein. "Das Geschäft mit VIP-Packages hat sich in den vergangenen zwei bis drei Jahren in Deutschland in einer Form entwickelt, die wir nicht für möglich gehalten hätten." Entsprechend positiv sei die Einführung des Platin-Tickets zusätzlich zum VIP-Ticket verlaufen."Sehr progressiv" entwickele sich auch der von Ticketmaster vorangetriebene, legale Zweitmarkt. In einem sich immer schneller drehenden Geschäft, in dem ein Künstler wie Harry Styles bereits bei der zweiten Tour Arenen fülle, brauche man als Veranstalter einen Dienstleister wie Ticketmaster, der global agieren könne.In Deutschland, wo Ticketmaster seit 2011 aktiv ist, sei man nun die "stabile Nummer zwei" im Markt.Zemke mahnte zugleich an, dass Deutschland beim E-Ticket und bei elektronischen Einlasssystemen noch eine gewisse Wegstrecke vor sich habe. "Ticketmaster kann den Veranstaltern dabei helfen. Wir müssen in Deutschland mehr Innovationen auf den Weg bringen."Er kündigte darüber hinaus weitere Expansionen an, nachdem sich gerade die jüngsten Ticketmaster-Akquisitionen in Polen, Tschechien und Belgien für den deutschen Markt bezahlt gemacht hätten, da eine "mobile Generation" nun auch im Ausland leichter Tickets für deutsche Veranstaltungen kaufen könne.Auf der Agenda von Ticketmaster von Deutschland stehen für die kommenden Monate unter anderem die Einführung einer sogenannten Fan-Garantie, zu der ein Rückgaberecht binnen drei Tagen gehöre. Mit der Abteilung Ticketmaster Sports wolle man auch in Deutschland das Sportsegment weiter forcieren, während man im Regionalgeschäft eine noch größere Tiefe erreichen wolle.All diese Themen wurden im Laufe des Tages bei verschiedenen Präsentationen aufgegriffen. So hielt Genevieve, Senior Account Manager Google, eine Rede zum Thema "How Fans Are Dictating How You Should Promote Your Events". Während einst sich Veranstaltungen ihre Fans gewählt hätten, sei es nun umgekehrt. Allerdings könnten digitale Analysetools, wie Google sie anbiete, dem Veranstalter helfen, wieder mehr Kontrolle zu erlangen.Sophie Crosby, Vice President Insight & Marketing bei Ticketmaster International in London, sprach in ihrer Präsentation auf äußerst kurzweilige Art und Weise über das Ende der "You"-Ära und den Beginn der "Me"-Ära. Mit Marketing-Automatisation, dem Datenmanagement Axiom Personicx wie auch individuell zugeschnittenen Newslettern könne man die potenziellen Ticketkäufer noch besser erreichen.Nach der Mittagspause stellte Nico Rieber, Senior Strategy Consultant bei der Agentur Jung von Matt, bei seiner Präsentation "From Trademark To Lovemark - The Difference Between Good And Great Company" die Priorität von emotional aufgeladener Markenführung in den Mittelpunkt. Danach demonstrierten Angela Lamargese (Geschäftsführerin Nordwest Ticket) und David Koopmann (Leiter Märkte Bremer Tageszeitung AG), wie sich Ticketing und Medien gegenseitig befruchten können.Den Abschluss des ersten Tages bildete ein Panel, das Klaus Lemke persönlich moderierte. Über das Thema "Ausverkauf oder ausverkauft? Künstler, Veranstalter und Fans im kommerziellen Bermudadreieck" diskutierten der Veranstalter Berthold Seliger , Franz Blechschmidt (Smart Primär) und Moritz Breitner (FC Bayern München Basketball) über den Kulturbegriff, und wie man über dynamisches Pricing mehr Umsatz generieren kann.Der erste Tag endete mit einer Abendveranstaltung auf den Humboldt Terrassen, einem temporaren Bau beim derzeit neu aufgebauten Berliner Stadtschloss. Hier trafen sich die Teilnehmer zu weiteren Gesprächen und genossen bei hochsommerlichen Temperaturen bis weit nach Mitternacht einen Panoramaausblick auf Berlin Mitte.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen