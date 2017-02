Dutch Pop Nights ziehen positives Fazit

Ende Januar 2017 gingen in Hamburg, Berlin und Köln die ersten Dutch Pop Nights über die Bühne. Für die Hamburger Firma popup-records , die das Projekt in Kooperation mit dem niederländischen Institut dutch performing arts ausrichtet, war die Premiere "durchweg ein großer Erfolg", heißt es aus der Hansestadt. So gab es "volle Clubs, glückliche Bands und Manager sowie viele interessante Gespräche beim entspannten Networking vor den Konzerten".Die Dutch Pop Nights begannen am 24. Januar mit einem Abend im Molotow in Hamburg, einen Tag später ging es weiter in den Auster Club nach Berlin, bevor am 26. Januar im Kölner Artheater die letzte Veranstaltung der Reihe stattfand.Aus über 40 Bewerbern hatte eine Fachjury aus deutschen Branchenpartnern die drei niederländischen Bands Gosto, Jo Goes Hunting und Mozes And The Firstborn bestimmt, die dann gemeinsam durch die drei Städte tourten. Im Publikum waren eingeladene Gäste aus der Branche, die sich vor den Konzerten bei landestypischen Snacks mit den holländischen Managern sowie untereinander vernetzen konnten, um mögliche Kooperationen für den deutschen Markt zu schmieden."Wir von Jo Goes Hunting haben die erste Ausgabe der Dutch Pop Nights als einen sehr angenehmen und effektiven Weg erlebt, um erste Schritte in den deutschen Musikmarkt zu machen", sagt Jeroen Blokker, Manager von Jo Goes Hunting. Die Veranstalter hätten einen guten Job gemacht, Repräsentanten von Konzertveranstaltern, Labels und Medien einzuladen. "Die Folge ist, dass wir in der nahen Zukunft höchstwahrscheinlich einen deutschen Agenten und ein deutsches Label bekommen. Und wir waren positiv überrascht, wie viele reguläre Zuschauer zu den Konzerten gekommen sind."Mit diesen Erfolgen hat zum Gesamtprojekt Dutch Pop seine zuvor kommunizierten Ziele erreicht. Denn mit den Dutch Pop Nights wolle man "aufstrebende Künstler und Bands" aus den Niederlanden fördern. "Hochkarätige Festivalslots und von deutschen Industriepartnern kuratierte Konzerte werden von umfangreichen PR- und Marketingmaßnahmen begleitet", hatte popup-records vor den Events formuliert. Mit den Maßnahmen wolle man die Sichtbarkeit der Bands und die Wahrnehmung holländischer Popmusik auf dem deutschen Markt nachhaltig stärken.Der Startschuss zu Dutch Pop erfolgte bereits beim Dortmunder Way Back When Festival 2016, wo die Band Bombay auftrat. Zudem gab es im Oktober 2016 eine weitere Kooperation mit dem neuen Münchner Showcasefestival Manic Street Parade, wo die Formation Klangstof zu sehen war.

Quelle: MusikWoche

