Dutch Impact schlägt beim Reeperbahn Festival ein

Großansicht Treten beim Dutch Impact beim Reeperbahn Festival auf: The Cool Quest (Bild: Xanne Wijkamp) Treten beim Dutch Impact beim Reeperbahn Festival auf: The Cool Quest (Bild: Xanne Wijkamp)

Das holländische Showcaseformat Dutch Impact gehört auf internationalen Branchentreffs zum festen Programm. Auch beim Reeperbahn Festival ist es wieder dabei. "Der Dutch Impact Showcase kehrt wieder einmal zum Reeperbahn Festival zurück, um die besten neuen und aufstrebenden Acts aus den Niederlanden vorzustellen", heißt es aus Amsterdam.In diesem Jahr findet das rund fünfstündige Event, das allen akkreditierten Fachbesuchern offensteht, am Reeperbahn- Donnerstag am 21. September im Molotow Club, Nobistor 14, statt. Hier bespielen die Bands die drei Molotow-Bühnen: den eigentlichen Club, die Skybar und den Innenhof. Gebucht sind dafür die Bands Dakota, Iguana Death Cult, Loren Nine, My Baby, NAAZ, Navarone, Sue The Night and The Cool Quest.Als zusätzlichen Bonus bieten die niederländischen Veranstalter zudem Freigetränke und Bratwurst für Fachbesucher und Medienvertreter an. Neben dem Showcasenachmittag treten zudem die niederländischen Acts Bazzookas, Dool, Kuentai Tambu und Paceshifters beim Reeperbahn Festival auf.Wie in den Vorjahren organisiert die Agentur von Ruud Berends , Managing Director Networking Music , die Veranstaltungsreihe. Berends hat die Dutch Impact Party zuletzt unter anderem bei der ILMC in London und dem BIME-Festival in Bilbao ausgerichtet. Der Niederländer arbeitet zudem seit vielen Jahren für das heimische Showcasefestival Eurosonic Noorderslag, wo er unter anderem für das Konferenzprogramm mitverantwortlich zeichnet und sich auch um die internationalen Gäste kümmert - etwa beim traditionellen Dinner am Samstag. Auch in Hamburg laden die Niederländer Geschäftspartner am Reeperbahn-Donnerstag nach dem Dutch Impact Showcaseprogramm zu einem Essen ein.The Cool Quest 13:30 - 14:00Loren Nine 14:00 - 14:30Naaz 14:30 - 15:00Dakota 15:00 - 15:30Navarone 15:30 - 16:00Sue The Night 16:00 - 16:30My Baby 16:30 - 17:00Iguana Death Cult 17:00 - 17:30

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen