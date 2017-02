Dussmann will erste Anlaufstelle für Kultureinkäufe sein

Großansicht Hat Dussmann - das KulturKaufhaus mit offenen Galerien und einem Glasdach neu gestaltet: Geschäftsführerin Julia Claren (Bild: Herschelmann) Hat Dussmann - das KulturKaufhaus mit offenen Galerien und einem Glasdach neu gestaltet: Geschäftsführerin Julia Claren (Bild: Herschelmann)

Großansicht Neu gestaltet: Die Verkaufsräume für Jazz ... (Bild: Dussmann - das KulturKaufhaus) Neu gestaltet: Die Verkaufsräume für Jazz ... (Bild: Dussmann - das KulturKaufhaus)

Großansicht ... sowie für die bei Dussmann sogenannte Clubkultur (Bild: Dussmann - das KulturKaufhaus) ... sowie für die bei Dussmann sogenannte Clubkultur (Bild: Dussmann - das KulturKaufhaus)

Die Musik spielt nun links vom Eingang

Großansicht Betreut im KulturKaufhaus das Geschäft mit Musik und Filmen: Hannes Kraus, Hauptabteilungsleiter Musik/Film (Bild: Herschelmann) Betreut im KulturKaufhaus das Geschäft mit Musik und Filmen: Hannes Kraus, Hauptabteilungsleiter Musik/Film (Bild: Herschelmann)

Großansicht Soll "urban und dennoch traditionell" wirken: Das neu gestaltete Medienkaufhaus in Berlin (Bild: Dussmann - das KulturKaufhaus) Soll "urban und dennoch traditionell" wirken: Das neu gestaltete Medienkaufhaus in Berlin (Bild: Dussmann - das KulturKaufhaus)

Bei Dussmann - das KulturKaufhaus sind die 2014 eingeleiteten Umbauarbeiten abgeschlossen. Das feiert das runderneuerte Medienkaufhaus ab dem 24. Februar mit seinen Kunden. Geschäftsführerin Julia Claren zeigt sich vom Ergebnis schon vorab begeistert."Wir haben hier das perfekte Kulturkaufhaus", berichtet Julia Claren im Gespräch mit MusikWoche. Ursprünglich hatten wichtige Sanierungsmaßnahmen die zeitintensiven Umbauten nötig gemacht. Die gesamten Deckenverkleidungen sowie Leitungen für IT, Strom und Belüftung mussten ausgetauscht werden - auf zusammen mehr als 7300 Quadratmetern. Anstatt das Haus über eineinhalb Jahre zu schließen, habe man sich entschieden, die Arbeiten im laufenden Betrieb durchzuführen. "Dabei haben wir unseren Kunden und Mitarbeitern viel zumuten müssen", räumt Claren ein. Das Ergebnis aber, so ist sich die Geschäftsführerin sicher, lasse die Maßnahmen rückblickend "als willkommene Gelegenheit" erscheinen.Das KulturKaufhaus sei 20 Jahre nach der Eröffnung im Oktober 1997 in Hinblick auf Lichtgestaltung und Klimatechnik wieder "ganz vorne dran". Claren bezeichnet die Verbesserungen für Kunden und Mitarbeiter als einen "Quantensprung". Nun könne sich das Haus noch viel mehr als eine offene, helle und luftige Anlaufstelle für alle Kulturinteressierten präsentieren.Passend dazu gestaltet das Team des KulturKaufhauses am 24. und 25. Februar ein vielfältiges Housewarming-Programm mit fast 30 Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Literatur und Film auf zehn Bühnen im gesamten Haus, unter anderem mit einem Auftritt der Formation Nosoyo am Freitag oder Kurzkonzerten von Tobias Feldmann, Alexander Krichel, Tim Kamrad und LaBrassBanda, aber auch einem Gespräch mit Regisseur Wim Wenders oder einem Workshop des G. Henle Verlags am Samstag."Wir haben hier einen starken Akzent darauf gelegt, Akteure aus Berlin und der Region ins Haus zu holen", sagt Claren. So wolle man die enge Verwurzelung mit der regionalen Szene unterstreichen. Schon am 23. Februar erwarten Claren und ihre Mitarbeiter zudem rund 700 geladene Partner und Gäste zu einer geschlossenen Veranstaltung, bei der das Angebot im KulturKaufhaus um kulinarische Glanzpunkte ergänzt wird; als Partner ist dabei die Food Week Berlin mit an Bord.Mit dem zusammen mit dem Architektenteam Robertneun neu gestalteten KulturKaufhaus habe man einen bevorzugten "Third Place" schaffen wollen, erläutert Claren. Einen Ort also, der für Menschen neben ihrem privaten Umfeld und ihrer beruflichen Umgebung als Anlaufstelle dient. Zudem soll das KulturKaufhaus neben dem Verkauf von Büchern, Filmen, Musik und Noten auch ein Raum sein, an dem sich Kreativschaffende regional vernetzen können. So findet sich die große Auswahl an Klassiktonträgern künftig wieder im Untergeschoss, direkt daneben finden Musikliebhaber die bislang in einem Seitentrakt untergebrachte Notenabteilung. "Hier haben wir uns neu positioniert", sagt Claren. Ziel sei es, Musikliebhaber und Profis auf einer Etage anzusprechen: "Eine riesige Verbesserung für diesen Kundenkreis."Wer das Haus über den Haupteingang von der Friedrichstraße aus betritt, findet künftig auf der linken Seite im Erdgeschoss auf rund 600 Quadratmetern Musik aus den Bereichen Pop, Rock und Electronic, das Vinyl-Angebot sowie in zwei Räumen im Altbautrakt an der Dorotheenstraße Jazz und Weltmusik. Man verfüge hier zwar über weniger Regalmeter als vor dem Umbau, bespiele diese aber intensiver, sagt Claren. Ziel war "die volle Konzentration auf das Produkt" und "Stöbern ohne Stress". Diese Philosophie zahle sich bereits aus: "Schon jetzt sehen wir, dass wir pro Regalmeter deutlich höhere Umsätze erzielen als zuvor."Darüber im ersten Stock findet sich die Filmabteilung, die zweite und dritte Etage widmen sich dem Buch, ebenso die Bereiche rechts vom Haupteingang im Erdgeschoss und darüber. Das alles wurde "sehr urban und dennoch traditionell" gestaltet wie Claren mit Verweis auf Kaufhäuser des vergangenen Jahrhunderts sagt, die zumeist offene Galerien und ein Atrium mit Glasdach vorzuweisen hatten.Die Umbauten der vergangenen Jahre schlugen sich auch bei den Umsätzen nieder: Den Umzug der Klassik habe man 2014 "schnell bemerkt", räumt Claren ein. Das setzte sich 2015 fort, als es beim Musikangebot im Keller "relativ eng" wurde, was die Kunden nur bedingt angenommen hätten. 2016 sei der Umbau im Erdgeschoss dann für die Kunden "sehr anstrengend" geworden: "Hier haben wir wirklich Federn gelassen."Nun gehe es darum, "unseren Platz als Top-Adresse für Musik wieder zu festigen", gibt Claren als Ziel aus. "Wir wollen im KulturKaufhaus eine neue Lust am haptischen Produkt auslösen." So wolle man schließlich auch in Hinblick auf die Umsätze "an die alten Zahlen anknüpfen". Da das Kernteam auch über die Umbauphase zusammengeblieben sei und man weiterhin in allen Bereichen zahlreiche Spezialisten habe, die auch dezentralisiert in Sachen Disposition Verantwortung tragen, geht Claren dieses Ziel zuversichtlich an. "Es sind schließlich immer noch viele Kollegen der ersten Stunde mit dabei." Darüber hinaus wolle man "den Faktor Gemütlichkeit" ausspielen: "Wir führen das KulturKaufhauses auch weiterhin als einen großzügigen Ort, ohne Druck auf die Kunden auszuüben."

Quelle: MusikWoche

