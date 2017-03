"DSDS" verliert Zuschauer

Großansicht In Dubai beim Recall dabei: "DSDS"-Kandidatin Angelika Helfrich (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) In Dubai beim Recall dabei: "DSDS"-Kandidatin Angelika Helfrich (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

3,38 Millionen RTL -Zuschauer schalteten am 11. März "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") ein (Marktanteil: 11,5 Prozent). Das sind weniger als in der Vorwoche, als 3,63 Millionen noch für einen Marktanteil von 12,8 Prozent gesorgt hatten. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es nach unten: 1,7 Millionen Zuschauer bedeuteten am Samstagabend eine Quote von 17,6 Prozent, am 4. März waren es noch 1,88 Millionen (Marktanteil: 20,6 Prozent).Die RTL-Castingshow lief zeitgleich mit einer vierstündigen Vox -Dokumentation über die Prinzen, für die sich jedoch nur 550.000 Menschen interessierten (Marktanteil: 2,1 Prozent). Der Film zum 25-jährigen Bandjubiläum, bei dem neben den sieben Prinzen-Mitgliedern auch Freunde und Wegbegleiter zu Wort kamen, lockte bei den Werberelevanten nur 240.000 Zuschauer an (Marktanteil: 2,7 Prozent).

Quelle: MusikWoche

