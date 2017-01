"DSDS" verliert Zuschauer

Großansicht Nehmen die Deutschlands potentielle Superstars unter die Lupe: Die Mitglieder der "DSDS"-Jury mit (von links) H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen (Bild: RTL/Stefan Gregorowius) Nehmen die Deutschlands potentielle Superstars unter die Lupe: Die Mitglieder der "DSDS"-Jury mit (von links) H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen (Bild: RTL/Stefan Gregorowius)

Die dritte Folge der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") erreichte am Abend des 11. Januar 2017 beim Gesamtpublikum 4,02 Millionen Zuschauer - das sind rund 550.000 weniger als beim Start der 14. Runde eine Woche zuvor und rund 200.000 weniger als bei der zweiten Sendung vom vergangenen Samstagabend. Die Quote lag am Mittwochabend bei 12,3 Prozent.In der Zielgruppe der 14-bis 59-Jährigen schauten 3,05 Millionen zu. Mit einer Quote von 17,3 Prozent erreichte die RTL -Castingshow "DSDS" in dieser Zielgruppe laut Unternehmensangaben am Mittwoch den Tagessieg.Die erste 2017er-Folge von "DSDS" kam am 4. Januar noch auf 4,57 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 13,5 Prozent); bei den Jungen betrug der Marktanteil 22,3 Prozent. Bei der Samstagausgabe schauten 4,22 Millionen zu (Marktanteil: 13,1 Prozent). In der Zielgrupe der 14- bis 49-Jährigen bedeuteten 2,19 Millionen am Samstagabend eine Quote von 20,7 Prozent.In der dritten Folge der Castingsendung erhielten Diego Daniele (Zürich), Mariam Akopjan (Berlin) und Lucia Dragone (Augsburg) von der diesjährigen Jury mit Dieter Bohlen, Schlagersängerin Michelle, H.P. Baxxter (Scooter) und You-Tube-Act Shirin David eine Einladung in den sogenannten Recall. Die vierte Show folgt 14. Januar.

Quelle: MusikWoche

