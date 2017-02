"DSDS" unterschreitet Marke von vier Millionen Zuschauern

Großansicht Trat bei "DSDS" an: Kandidatin Michelle Alcaraz (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) Trat bei "DSDS" an: Kandidatin Michelle Alcaraz (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

3,93 Millionen RTL -Zuschauer verfolgten am 11. Februar 2017 "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") (Marktanteil: 12,1 Prozent). Das sind gut 200.000 weniger als in der Vorwoche, als noch 4,23 Millionen Zuschauer einen Marktanteil von 14 Prozent bedeutet hatten.In der werberelevanten Zielgruppe blieb die Quote indes weitestgehend stabil. 2,01 Millionen Zuschauer brachten am Samstagabend eine Quote von 19,5 Prozent. Am 4. Februar ergaben 2,07 Millionen 14- bis 49-jährige RTL-Zuschauer einen Marktanteil von 20,7 Prozent.Schlechter sah es für das Finale von "It Takes 2" aus, das RTL wegen der schwächer gewordenen Quoten von der Primetime auf den späten Sonntagabend verlegt hatte. 690.000 Zuschauer (Marktanteil: 7,2 Prozent) sahen ab 23.15 Uhr noch einmal prominente Teilnehmer, die, begleitet von Künstlern, gegeneinander antraten. Bei den Jungen interessierte dies 350.000 Zuschauer (Marktanteil: 9,3 Prozent).Zum Vergleich: Am 5. Februar hatten noch insgesamt 1,62 Millionen eingeschaltet. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 4,6 Prozent; bei den Jungen waren es sechs Prozent.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen