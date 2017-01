"DSDS" rutscht unter Fünf-Millionen-Marke

Am 21. Januar 2017 schalteten 4,46 Millionen RTL -Zuschauer "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") ein (Marktanteil: 13,9 Prozent). Das sind rund 200.000 mehr als am Mittwoch, als sich 4,27 Millionen (Marktanteil: 13,6 Prozent) für die Castingshow interessierten, aber fast eine Million weniger als am Samstag vor einer Woche.Denn am 14. Januar hatten noch 5,41 Millionen Zuschauer das Format verfolgt (Marktanteil: 16,5 Prozent). Ähnlich sieht die Entwicklung bei den 14- bis 49-Jährigen aus. Am 21. Januar versammelten sich 2,24 Millionen Junge vor dem Bildschirm (Marktanteil: 22 Prozent); am 14. Januar waren es noch 2,94 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 27,7 Prozent). Bei der Mittwochsausgabe betrug die Quote in der werberelevanten Zielgruppe 22,7 Prozent.Ebenfalls auf RTL lief am 22. Januar die zweite Folge des neuen Musikformats "It Takes Two", bei dem sich Prominente einen Sangeswettstreit liefern. An die Erfolge der Premiere konnte der Privatsender indes nicht anknüpfen: 2,47 Millionen entschieden sich am Sonntagabend für die Sendung (Marktanteil: 6,8 Prozent); bei den Jungen waren 1,21 Millionen (Marktanteil: 9,3 Prozent).Zum Vergleich: Am 15. Januar waren es noch 3,12 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum (Marktanteil: 8,6 Prozent) und 1,63 Millionen bei den 14- bis 49-Jährigen (Marktanteil: 12,6 Prozent), die sich für "It Takes Two" interessierten.

