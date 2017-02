"DSDS"-Quoten brökeln weiter

Großansicht Sang bei "DSDS": Kandidat Ryan Stecken (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) Sang bei "DSDS": Kandidat Ryan Stecken (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

3,56 Millionen RTL -Zuschauer sahen am 25. Februar 2017 "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS"). Der Marktanteil am Samstagabend betrug damit 11,7 Prozent. Das sind erneut weniger als in der Vorwoche, als noch 3,84 Millionen die Castingshow eingeschaltet hatten (Marktanteil: 12,1 Prozent).Ähnlich sieht es bei den Werberelevanten aus. 1,66 Millionen Zuschauer bedeuteten eine Quote von 17,1 Prozent; am 18. Februar waren es noch 2,02 Millionen (Marktanteil: 19,6 Prozent).Am Ende der letzten Ausgabe der Castingauswahl standen nun die 30 Kandidaten, die demnächst bei den sogenannten "Recall"-Shows in Dubai ihr Glück versuchen müssen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen