"DSDS"-Quoten bleiben stabil

Großansicht Sangen in Dubai bei "DSDS": die Schwestern Nadine (links) und Jasmin Abou El-Hassan (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) Sangen in Dubai bei "DSDS": die Schwestern Nadine (links) und Jasmin Abou El-Hassan (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

Nahezu unverändert viele Menschen schauten am 18. März 2017 eine weitere Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") bei RTL . Im Gesamtpublikum waren es am Samstagabend 3,39 Millionen (Marktanteil: 11,2 Prozent); in der Vorwoche hatten 3,38 Millionen eingeschaltet (Marktanteil: 11,5 Prozent).Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil nahezu unverändert: 1,74 Millionen Werberelevante bescherten dem Privatsender eine Quote von 17,3 Prozent; in der Vorwoche waren es am 11. März 1,7 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 17,6 Prozent.

Quelle: MusikWoche

