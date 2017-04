"DSDS"-Quote sinkt weiter

Nach dem historischen Tiefstwert in der vergangenen Woche ging es bei der ersten sogenannten Mottoshow von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") am 8. April 2017 bei den Quoten noch tiefer in den Keller: Nur 2,7 Millionen RTL -Zuschauer sahen zu (Marktanteil: 9,4 Prozent). In der Vorwoche waren es beim Gesamtpublikum noch 2,77 Millionen (Marktanteil: 9,5 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings bleiben die Zahlen im Vergleich mit den Werten der Vorwoche stabil. 1,33 Millionen schalteten am Samstagabend ein (Marktanteil: 13,6 Prozent). Am 1. April waren es nur 1,24 Millionen (Marktanteil: 13,8 Prozent).Zum Vergleich: Bei der Show "Schlag den Star" auf ProSieben , die mit Take That und Adel Tawil zwei musikalische Gäste aufbot, schauten zur gleichen Zeit 1,6 Millionen zu (Marktanteil: 7,1 Prozent); in der werberelevanten Zielgruppe waren es 1,6 Millionen (Marktanteil: 12,6 Prozent).

Quelle: MusikWoche

