"DSDS" muss Federn lassen

Großansicht Sang bei "DSDS": die Kandidatin Pia Panic aus Berlin (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) Sang bei "DSDS": die Kandidatin Pia Panic aus Berlin (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

Nach dem Ende der jüngsten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" rutschte die zuvor direkt vor der Übertragung aus dem Dschungel gelaufene Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") wieder unter die Zuschauergrenze von fünf Millionen. 4,23 Millionen schauten am 4. Februar bei RTL zu (Marktanteil: 14 Prozent); in der Vorwoche waren es noch 5,11 Millionen, die "DSDS" zu einer Quote von 15,8 Prozent verhalfen.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es abwärts: 2,07 Millionen junge RTL-Zuschauer bedeuteten am Samstagabend ohne "Dschungel"-Show einen Marktanteil von 20,7 Prozent. Am 28. Januar - direkt vor dem Finale von "Ich bin ein Star" - saßen noch 2,65 Millionen Werberelevante vor den Bildschirmen (Marktanteil: 24,8 Prozent).Einen Tag später setzte sich die Talfahrt von "It Takes 2" weiter fort. 1,62 Millionen interessierten sich am 5. Februar für den Sangeswettbewerb, bei dem Prominente zusammen mit Künstlern singen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 4,6 Prozent; bei den Jungen waren es sechs Prozent. Zum Vergleich: In der Vorwoche wollten noch 2,04 Millionen Zuschauer das Format sehen (Marktanteil: 5,8 Prozent); bei den Jungen betrug die Quote damals noch 7,2 Prozent.Besser schnitt am Sonntagabend die Premiere einer neuen Staffel "The Voice Kids" bei Sat. 1 ab. 2,73 Millionen (Marktanteil: 8,1 Prozent) und 1,44 Millionen 14- bis 49-Jährige (Marktanteil: 16,9 Prozent) entschieden sich für die Castingshow, bei der Mark Forster Nena und ihre Tochter Larissa in der Jury sitzen. Allerdings bedeuten diese Zahlen den schwächsten Staffelstart von "The Voice Kids" bislang.

Quelle: MusikWoche

