"DSDS" legt zu

Großansicht Ihren Auftritt bei "DSDS" sahen am Samstag 5,41 Millionen: Kandidatin Bahati Venus aus Wien (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) Ihren Auftritt bei "DSDS" sahen am Samstag 5,41 Millionen: Kandidatin Bahati Venus aus Wien (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

5,41 Millionen Zuschauer sahen am 14. Januar 2017 bei RTL "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS", Marktanteil: 16,5 Prozent). Das sind deutlich mehr als am Samstag davor, als 4,22 Millionen die Castingshow eingeschaltet hatten (Marktanteil: 13,1 Prozent). Die Mittwochabendausgabe erreichte zwischenzeitlich nur 4,02 Millionen Zuschauer, die Quote lag am Mittwochabend bei 12,3 Prozent.Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "DSDS" an diesem Samstabend - und damit unmittelbar vor der Ausstrahlung des RTL-"Dschungelcamps" - auf 2,94 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 27,7 Prozent). In der Vorwoche waren es nur 2,19 Millionen (Marktanteil: 20,7 Prozent).Zufrieden kann RTL auch mit der ersten Ausgabe des Musikformats "It Takes Two" sein, bei dem sich Prominente einen Sangeswettstreit liefern. Dafür interessierten sich am Sonntagabend 3,12 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 8,6 Prozent); bei den Jungen waren es 1,63 Millionen (Marktanteil: 12,6 Prozent).

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen