"DSDS" legt wieder zu

Großansicht Sangen bei "DSDS": die Kandidatinnen Duygu Goenel (links) und Monique Simon (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) Sangen bei "DSDS": die Kandidatinnen Duygu Goenel (links) und Monique Simon (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

3,05 Millionen RTL -Zuschauer schauten am 22. April 2017 "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS"); der Marktanteil betrug am Samstagabend 10,6 Prozent. Damit geht es nach den rückläufigen Quoten der vergangenen Wochen wieder nach oben. Denn am 15. April hatten nur 2,67 Millionen die Castingshow eingeschaltet (Marktanteil: 9,9 Prozent);Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen geht es wieder aufwärts. 1,51 Millionen Junge interessierten sich für das Format (15,5 Prozent). In der Vorwoche waren es lediglich 1,17 Millionen, was RTL zu einer Quote von 13,2 Prozent verhalf.Die verbliebenen acht Kandidaten sangen in der sogenannten Motto-Show acht Einzelsongs und vier Duette zum Thema "Filmhits".

Quelle: MusikWoche

