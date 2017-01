"DSDS" erreichte wieder über fünf Millionen Zuschauer

Großansicht Versuchte ihr Glück bei "DSDS": die als Mann geborene Kandidatin Edona James (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) Versuchte ihr Glück bei "DSDS": die als Mann geborene Kandidatin Edona James (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

Am 28. Januar 2017 verfolgten 5,11 Millionen RTL-Zuschauer eine neue Samstagsausgabe von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS", Marktanteil: 15,8 Prozent). Das sind fast eine Million mehr als am Mittwoch, als 4,19 Millionen beim Gesamtpublikum eine Quote von 13,1 Prozent bedeutet hatten. Auch im Vergleich mit der Vorwoche konnte der Kölner Privatsender zulegen: Am 21. Januar hatten 4,46 Millionen Zuschauer die Castingshow eingeschaltet.(Marktanteil: 13,9 Prozent).Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Format Zuwächse. 2,65 Millionen Junge interessierten sich unmittelbar vor dem Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" für die Castingshow (Marktanteil: 24,8). In der Vorwoche waren es nur 2,24 Millionen Werberelevante (Marktanteil: 22 Prozent). Am Mittwoch betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen 20,1 Prozent.Mit seinem anderen Musikformat am Wochenende konnte der Sender indes nicht punkten. "It Takes Two" verlor erneut Zuschauer. Die Show, bei der Prominente zum Mikrophon greifen und singen müssen, kam am 29. Januar auf insgesamt 2,04 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 5,8 Prozent); bei den Jungen waren es 7,2 Prozent. Zum Vergleich: Am Sonntag der Vorwoche entschieden sich noch 2,47 Millionen für die Sendung (Marktanteil: 6,8 Prozent); bei der jungen Zielgruppe brachten 1,21 Millionen Zuschauer einen Marktanteil von 9,3 Prozent.

Quelle: MusikWoche

