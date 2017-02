"DSDS" bleibt unter vier Millionen Zuschauern

Großansicht Sang am Samstag bei "DSDS" vor: Kandidatin Natalia Grünwald (Bild: Stefan Gregorowius/RTL) Sang am Samstag bei "DSDS" vor: Kandidatin Natalia Grünwald (Bild: Stefan Gregorowius/RTL)

3,84 Millionen RTL -Zuschauer ab drei Jahren verfolgten am 18. Februar 2017 "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") (Marktanteil: 12,1 Prozent). Das sind erneut weniger Zuschauer als noch in der Vorwoche, als 3,93 Millionen Zuseher eine Quote von 12,1 Prozent brachten.Dafür legte RTL in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen minimal zu. 2,02 Millionen (Marktanteil: 19,6 Prozent) sahen am Samstagabend die elfte von insgesamt zwölf Shows mit einer Vorauswahl, bevor demnächst die sogenannten Recall-Sendungen losgehen. Am 11. Februar hatten dem Privatsender 2,01 Millionen Zuschauer eine Quote von 19,5 Prozent beschert.In beiden Zielgruppen rangierte RTL mit der Castingshow jedoch vor "Schlag den Star" auf ProSieben , wo die ESC-Vorentscheidgewinnerin Levina für Musik sorgte. Die Spielshow kam auf insgesamt 1,65 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 6,4 Prozent); bei den Jungen waren es 1,02 Millionen (Marktanteil: 11,7 Prozent).

Quelle: MusikWoche

