Drücke und Schulz laufen sich für Echo Jazz und Elbjazz warm

Großansicht Legen den Fokus auf Jazz: Florian Drücke (links) und Alexander Schulz (Bild: Markus Nass/BVMI) Legen den Fokus auf Jazz: Florian Drücke (links) und Alexander Schulz (Bild: Markus Nass/BVMI)

Ab dem 1. Juni 2017 dreht sich in Hamburg für drei Tage alles um den Jazz: Am Donnerstagabend werden die diesjährigen Preisträgerinnen des Echo Jazz im Rahmen einer Gala-Veranstaltung auf dem Werftgelände von Blohm+Voss geehrt. Ab dem 2. Juni schließt dort dann das Festival Elbjazz mit einem zweitägigen Programm an."Beide Veranstaltungen haben unter anderem das Ziel, dem Jazz und den von ihm ausgehenden musikalischen Impulsen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen", teilt der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) mit, dessen Kulturinstitut, die Deutsche Phono-Akademie , den Echo Jazz ausrichtet. Elbjazz wird von der Elbjazz GmbH veranstaltet"Der Echo Jazz ist zwar ein eigenständiger Preis, aber er fühlt sich sehr wohl als partnerschaftlicher Nachbar des Elbjazz im Hamburger Hafen", sagt Florian Drücke , Geschäftsführer BVMI. "Wir freuen uns, dass Künstler, die wir mit dem Echo Jazz auszeichnen, im Programm des Elbjazz auftreten und vice versa. Diese Kooperation verschafft dem Jazz als Genre eine wunderbare doppelte Bühne und damit erhöhte Strahlkraft, was uns besonders wichtig ist."Für Alexander Schulz , Festivalleiter Elbjazz, betont, dass man sich mittelfristig freuen würde, wenn der wichtigste deutsche Jazzpreis und das größte Jazzfestival in Deutschland noch enger zusammenrücken würden: "Die zeitliche und vor allem die räumliche Verbundenheit der beiden Veranstaltungen in den einzigartigen Locations im Hamburger Hafen in diesem Jahr ist ideal. Zukünftig wäre es schön, die bereits etablierten Synergien zum Beispiel in der Programmierung, Kommunikation oder dem Vertrieb noch weiter zu intensivieren, um so auch die Wahrnehmung im Jazz-Jahreskalender weiter zu erhöhen."Das NDR Fernsehen strahlt eine Aufzeichnung der Preisverleihung in der Nacht vom 3. zum 4. Juni um 0.25 Uhr aus. Direkt zu verfolgen ist der Echo Jazz über einen Livestream auf den Onlineseiten des Senders und bei NDR Blue. Highlights des Abends sendet darüber hinaus Radiosender NDR Info am Samstag, dem 3. Juni, von 22.05 bis 23.00 Uhr.

Quelle: MusikWoche

