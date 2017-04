Drücke fordert Klarheit im dynamischen Digitalmarkt

Großansicht Beobachtet die europäischen Reformüberlegungen im Bereich des Urheberrechts: Florian Drücke (Bild: Markus Nass) Beobachtet die europäischen Reformüberlegungen im Bereich des Urheberrechts: Florian Drücke (Bild: Markus Nass)

Passend zur Präsentation der IFPI -Jahreszahlen, die für 2016 bei weltweiten Einnahmen von 15,7 Milliarden Dollar ein Umsatzplus in Höhe von 5,9 Prozent ausweisen , schlägt Florian Drücke als Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) den Bogen von den Weltmarktzahlen zum deutschen Musikmarkt und zu Fragen des Urheberrechts auf europäischer Ebene:"Auch in Deutschland sehen wir eine ähnliche Entwicklung", sagt Drücke mit Verweis auf Zuwächse im Streamingbereich, die Einbußen der Musikunternehmen beim Verkauf von Downloads und Tonträgern auszubügeln: "Das nach wie vor boomende Audiostreaminggeschäft kann die Rückgänge bei physischen Tonträgern und Downloads mehr als ausgleichen und sorgte 2016 insgesamt für ein Marktwachstum von drei Prozent ." Der deutsche Musikmarkt habe damit "nach mittlerweile vier Wachstumsjahren" ein Umsatzniveau von knapp 1,6 Milliarden Euro erreicht.Allerdings sieht Drücke nunmehr den Gesetzgeber am Zug, für die passenden Rahmenbedingungen zu sorgen, spart dabei das Schlagwort Value Gap allerdings aus: "Zentral für die Branche sind auch aus deutscher Sicht die europäischen Reformüberlegungen im Bereich des Urheberrechts. Es muss gerade in dem dynamischen Digitalmarkt darum gehen, endlich Klarheit für das digitale Lizenzgeschäft zu schaffen."

Quelle: MusikWoche

