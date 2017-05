Drei Rapper in Frankreich auf den Siegertreppchen

In den französischen Albumcharts erobert Julien Schwarzer alias Sch mit "Deo Favente" (Capitol/Universal Music) auf Anhieb den Spitzenplatz. Mit seinem Album "Anarchie" erreichte der Rapper aus Marseille, dessen Großvater aus Berlin stammt, im Sommer 2016 Platz zwei. Seinen belgischen Kollegen Damso mit "Ipséité" (Capitol/Universal Music) verweist Sch auf Platz zwei. Dritter Rapper im Bunde ist Lacrim mit "Force & Honneur" (Def Jam/Universal Music) wie in der Vorwoche auf drei.Zweiter Neuzugang in den Top Ten der Erhebungswoche vom 6. bis 12. Mai ist "Turn Up The Quiet" von Diana Krall (Decca/Deutsche Grammophon) auf Rang zehn. Jeweils um zwei Sprossen aufwärts geht es für "Human (Deluxe)" (Columbia/Sony Music) von Rag'n'Bone Man von acht auf sechs, für "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) von Vianney von neun auf sieben sowie für "Dans La Légende" von PNL (QLF/Musicast) von elf auf neun.Unverändert auf vier steht "Divide" von Ed Sheeran (Warner Music), unverändert auf fünf hält sich "Everest" vom Rapper Soprano (Rec. 118/Warner Music). "Humanz" (WEA/Warner Music) von Gorillaz bricht ein von zwei auf acht. Und "Damn." (Polydor/Universal Music) von Kendrick Lamar hat sich wieder aus den Top Ten verabschiedet: von sechs auf 15.Bei denstehen wie in den Kombicharts "Deo Favente" von Sch auf eins und "Ipséité" von Damso auf zwei. Neu auf drei dabei ist die R&B-Sängerin Charlotte Golin alias Vitaa mit "J4m" (Play Two/Warner Music), die in den Kombicharts auf zwölf einsteigt. Neu auf vier steht "Turn Up The Quiet" von Diana Krall. Der Soundtrack "Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - Awesome Mix Vol. 2" (Mercury/Universal Music) fällt von drei auf fünf.Auch bei densteht "Deo Favente" von Sch ganz oben. "Everest" von Soprano steigt von drei auf zwei. "Human (Deluxe)" von Rag'n'Bone Man legt wieder zu, und zwar von acht auf drei, ebenso wie "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) von Vianney von sieben auf vier und "Divide" von Ed Sheeran von sechs auf fünf.Auf deraus Streamingabrufen und Downloads beherrscht Damso weiterhin die Top 20; erst auf Rang 13 macht sich mit "Comme Si" der erste neue Track von Sch bemerkbar. "Despacito" von Louis Fonsi Feat. Daddy Yankee (Universal Music) hält sich in der dritten Woche auf eins, während "Shape Of You" von Ed Sheeran (Warner Music) von zwei auf drei klettert.Imsteht "Shape Of You" von Ed Sheeran noch immer auf eins, während "Something Just Like This" (Sony Music) von Chainsmokers & Coldplay wie in der Vorwoche auf zwei steht. "It Ain't Me" von Kygo (Smart) klettert von vier auf drei, "Skin" von Rag'n'Bone Man springt von 20 auf vier. Unverändert auf fünf: "Chocolat" von Lartiste Feat. Awa Imani.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

