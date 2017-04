Drei Echos für Udo Lindenberg

Album des Jahres:Udo Lindenberg -Stärker als die Zeit

Hit des Jahres:Drake feat. WizKid &Kyla - One Dance

Künstler Pop national:Udo Lindenberg -Stärker als die Zeit

Künstlerin Pop national:Ina Müller - Ich bin die

Band Pop national:AnnenMayKantereit -Alles Nix Konkretes

Schlager:Andrea Berg - Seelenbeben

Volkstümliche Musik:Andreas Gabalier - MTV Unplugged

HipHop/Urban national:Beginner - Advanced Chemistry

Dance national:Alle Farben - Music Is My Best Friend

Rock national:Broilers -(sic!)

Künstler international:Rag'n'Bone Man -Human

Künstlerin international:Sia -This Is Acting

Band international:Metallica -Hardwired ...To Self-Destruct

Newcomer national: AnnenMayKantereit - Alles Nix Konkretes

Newcomer international:Rag'n'Bone Man -Human

Produzent national:Herbig/Menzel/Seifert -Stärker als die Zeit/Udo Lindenberg

Bestes Video national:Bitch -Von WegenLisbeth, Regisseur:Sophie Lakow/DozZschäbitz

Kritikerpreis national:Beginner - Advanced Chemistry

Lebenswerk: Marius Müller-Westernhagen

Partner des Jahres: Popakademie Baden-Württemberg

Handelspartner des Jahres: Dussmann das KulturKaufhaus, Musikabteilung

Soziales Engagement: Viva con Agua

Sonderpreis: Nordoff/Robbins-Musiktherapie

Bei der 26. Echo-Verleihung wurde Udo Lindenberg am 6. April 2017 in der Messe Berlin als "Künstler Pop national" und für das "Album des Jahres" ausgezeichnet. Ein weiterer Echo ging an seine Produzenten Andreas Herbig, Henrik Menzel und Peter "Jem" Seifert für Lindenbergs Album "Stärker als die Zeit".Je zwei Trophäen erhielten Beginner und Rag 'n' Bone Man. Während die Universal-Music-Formation den Echo für "Hip-Hop/Urban national" und den "Kritikerpreis national" erhielt, nahm der Sony-Music-Künstler zwei Echos in den Kategorien "Künstler international" und "Newcomer international" entgegen.Zwei Echos holten sich auch AnnenMayKantereit ab. Die Gruppe wurde "Band Pop national" und "Newcomer natonal".Zu den Gewinnern gehörte weiterhin Ina Müller, die den Echo in der Kategorie "Künstlerin Pop national" bekam. Den "Hit des Jahres" steuerte Drake feat. WizKid & Kyla mit "One Dance" bei.Der Bundesverband wertet die diesjährige Echo-Verleihung als "gelungenen Auftakt für das nächste Kapitel der Echo-Geschichte". Die Umgestaltung des Preises - mehr Stimmgewicht für die Jurys und dadurch mehr Überraschungs- und Spannungsmomente, eine Kürzung der Kategorien und dadurch eine dynamischere Show sowie Vox als neuer TV-Partner seien bei Publikum und Branche gut angekommen.BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke ist zufrieden: "Ein rundherum guter Abend für die Branche, der mit einem ausgesprochen stimmungsvollen Nominierten-Dinner anfing, was sich in der Show mit vielen sehr emotionalen Momenten fortsetzte."

Quelle: MusikWoche

