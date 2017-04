Drei Awards auf einmal für Ina Müller

Großansicht Zelebrierten die Erfolge (von links): Pascal Funke (Geschäftsführer Funke Media), Ina Müller, Philip Ginthör (CEO Sony Music) und Marcus Foag (Geschäftsführer beckground tv) (Bild: Funke Media) Zelebrierten die Erfolge (von links): Pascal Funke (Geschäftsführer Funke Media), Ina Müller, Philip Ginthör (CEO Sony Music) und Marcus Foag (Geschäftsführer beckground tv) (Bild: Funke Media)

Nach 13 Wochen und 38 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz beendete Ina Müller am 1. April in der ausverkauften Barclaycard Arena in Hamburg den ersten Teil ihrer Tour 2017. Bei der anschließenden Feier nahm die Sängerin und Entertainerin einen Gold Award von Columbia Deutschland Sony Music für ihr aktuelles Album "Ich bin die" sowie eine "Platin Eintrittskarte" für mehr als 200.000 verkaufte Tickets von ihrem Tourneeveranstalters Funke Media entgegen. Bereits vor dem Konzert erhielt Müller den Sold Out Award der Barclaycard Arena für ein volles Haus mit knapp 12.000 Besuchern. Philip Ginthör , CEO Sony Music GSA, schwärmte: "Ina spielt in ihrer ganz eigenen Liga - hinsichtlich ihrer Songs, ihrer Authentizität, ihres Humors und ihrer Kreativität. Es ist großartig, dass wir schon so lange und partnerschaftlich unseren Teil zu Inas Erfolgsgeschichte beitragen können - wir gratulieren ihr herzlich zu diesem großen Erfolg." Pascal Funke , Geschäftsführer Funke Media, schloss sich an: "Ich gratuliere Ina zu den Auszeichnungen und der erfolgreichen ersten Tourhälfte. Wir freuen uns und sind sehr stolz und dankbar, mit dieser besonderen Künstlerin bereits seit über zehn Jahren zusammen zu arbeiten."Ab November setzt Ina Müller ihre Konzertreise fort durch weitere 17 Städte in Deutschland. Das Zusatzkonzert in Hamburg in der Barclaycard Arena am 9. Dezember bildet dann den Abschluss.

Quelle: MusikWoche

