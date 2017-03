Drake zählt noch mehr Streams als Ed Sheeran

Neue Runde im Wettlauf der Superstars um internationale Streamingrekorde: Diesmal stellt Drake eine Bestmarke bei Spotify auf. Mit den Songs seines am 19. März 2017 veröffentlichten Werks "More Life" kam Drake am ersten Tag weltweit auf mehr als 61,3 Millionen Abrufe.Damit überholt der kanadische Rapper Ed Sheeran, der erst Anfang März bei der Veröffentlichung von "÷ (Divide)" am Starttag auf 56,7 Millionen Abrufe von einzelnen Tracks des Albums kam und damit wiederum den bis dahin von The Weeknd mit "Starboy" gehaltenen Rekordwert von 29 Millionen Streams aus dem November 2016 beinahe verdoppelt hatte.Zählt man auch die Streams der früheren Veröffentlichungen von Drake und Ed Sheeran mit, so kommt der Kanadier für einen Tag auf den Rekordwert von gut 76,3 Millionen Abrufen, beim Briten waren es knapp 68,7 Millionen Streams.Auch beim Streamingdienst Apple Music stellt Drake mit "More Life" eine Bestmarke für die Abrufe am ersten Tag auf: Hier brachten es die Songs der "More Life"-Playlist zusammen auf 89,9 Millionen Streams.

Quelle: MusikWoche

