dotBlockchain peilt Erprobungsphase an

Großansicht Hat mit der kanadischen GEMA-Schwestergesellschaft SOCAN und deren Tochterfirma MediaNet sowie den Unternehmen Songtrust, CD Baby und Fuga Partner gefunden, die an der Erprobung des dotBlockchain-Projekts mitwirken wollen: Benji Rogers (Bild: PledgeMusic/dotBlockchain) Hat mit der kanadischen GEMA-Schwestergesellschaft SOCAN und deren Tochterfirma MediaNet sowie den Unternehmen Songtrust, CD Baby und Fuga Partner gefunden, die an der Erprobung des dotBlockchain-Projekts mitwirken wollen: Benji Rogers (Bild: PledgeMusic/dotBlockchain)

Benji Rogers, Gründer der Musikplattform PledgeMusic, stellte sein dotBlockchain-Projekt (dotBC) zuletzt auf zahlreichen Branchentreffs wie c/o pop oder BIME vor. Die große Frage blieb dabei aber stets eine mögliche Umsetzung des Konzepts einer globalen Musikrechte-Datenbank samt Fair-Trade-Modell für die Kreativschaffenden. Nun hat der musikalische Blockchain-Pionier jedoch Partner für einen Testlauf gefunden.Vier Gesellschaften und Unternehmen haben sich laut dotBC-Angaben offiziell bereit erklärt, die Erprobungsphase zu begleiten und zu unterstützen. Dabei handelt es sich um die kanadische Verwertungsgesellschaft SOCAN samt ihrer Datenbank-Tochterfirma MediaNet, die zu Downtown Music Publishing gehörende Lizenzplattform Songtrust sowie die beiden Distributionsdienstleister CD Baby und Fuga.Sie alle würden dotBC auf finanzieller und technischer Seite unterstützen, um so die Produktentwicklung voranzutreiben. Neben den nun benannten offiziellen Partnern hätte zudem eine ganze Reihe bedeutender Player, vom großen Digitaldienstleistern bis hin zu Rechteinhabern zugesichert, die Entwicklung des dotBC-Projekts zu begleiten, ohne dabei allerdings in den Vordergrund treten zu wollen, heißt es aus New York Zusammen verfüge man damit potenziell über die Möglichkeit, einen Katalog mit mehr als 65 Millionen Musikaufnahmen von Majors und unabhängigen Unternehmen mit einem internationalen Werkeverzeichnis zu verknüpfen, heißt es bei dotBC, wo man diese Basis zudem das weltweite Repertoire aussagekräftig abgedeckt sieht.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen