Dossier Ticketing: Die Industrialisierung des Schwarzmarkts

Großansicht Auch sie könnten Festivaltickets auf dem Sekundärmarkt erworben haben: Besucher des Highfield Festivals 2016 (Bild: Robin Schmiedebach) Auch sie könnten Festivaltickets auf dem Sekundärmarkt erworben haben: Besucher des Highfield Festivals 2016 (Bild: Robin Schmiedebach)

Das Thema Secondary Ticketing beschert der Konzertbranche zunehmend Probleme. Immer öfter berichten Medien über miese Machenschaften und fragwürdiges Geschäftsgebaren einschlägiger Unternehmen und Geschäftemacher.Vor gerademal 20 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Zumindest was den klassischen Schwarzmarkt für Eintrittskarten betraf. Irgendwo um die Ecke standen sie, irgendwelche Gestalten, die Besuchern auf dem Weg zu einem Konzert oder Festival noch Restkarten verhökern wollten. Veranstalter konnten sich noch in Selbstjustiz des Problems erwehren, indem sie bei Bedarf kurzerhand Ordner schickten, die die ungebetenen Zaungäste des Platzes verwiesen.Diese Zeiten sind passé. Das Internet, findige Geschäftsleute, potente und sogar prominente Geldgeber kreierten Tauschbörsen für Eintrittskarten wie einst Napster für MP3-Files. Während aber MP3-Files völlig umsonst von Fans für Fans bereitgestellt wurden, war der sogenannte Zweitmarkt für Tickets von vornherein auf den Austausch von Tickets gegen harte Valuta programmiert. Seitdem hat sich jede Menge getan. Technologisch, wirtschaftlich und obendrein in der Berichterstattung in den Medien und dies sogar international. Aber oftmals sind es weniger Erfolgsmeldungen über in Rekordzeit ausverkaufte Veranstaltungen, die die Schlagzeilen bestimmen, sondern Geschichten über Abzocke, Betrug und Skandale.Dass der Schwarzmarkt prosperiert, bestätigt auch Stephan Thanscheidt , Geschäftsführer FKP Scorpio , im Gespräch mit MusikWoche. "Nicht nur die Zahl der angebotenen Karten, sondern auch die Vielzahl der entsprechenden Plattformen und deren Professionalität haben enorm zugenommen. Das ist längst zu einem ernstzunehmenden Problem geworden."Was Scumeck Sabottka (Geschäftsführer der Konzertagentur MCT ), Kiki Ressler (Chef der Konzertagentur KKT ), Karsten Jahnke Gisela Weber (Sprecherin des Verbands der Deutschen Konzertdirektionen e.V. ) und Johannes Ulbricht (Verbandjustizar bdv ) zum Thema sagen, lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 18/2017, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

