Dossier Albumformat: Im weiten Sprung parallel an die Spitze

Am 6. Januar veröffentlichte Ed Sheeran mit "Castle On The Hill" und "Shape Of You" gleich zwei neue Singles. Beide Titel stürmten unter anderem auf Platz eins und zwei der Offiziellen Deutschen Charts und kletterten beinahe weltweit an die Spitze der Hitlisten. "Die Zwei-Single-Strategie unserer Ed Sheeran- Kampagne hat für eine doppelte Reichweite in allen Bereichen gesorgt", berichtet Fabian Drebes, Marketing Director International Warner Music Central Europe. "Entsprechend beeindruckend sind auch die aktuellen Pre- Order-Zahlen für das Album", lässt Drebes durchblicken. Warner Music bringt das dritte Album von Ed Sheeran weltweit am 3. März auf den Markt. Mit seinem Titel "÷" (sprich: "Divide") fügt sich das Werk ein in die Reihe von "+" (hierzulande Platin) und "x" (Dreifach-Platin). "Single-Streaming- Rekorde und die zu erwartenden, sehr erfreulichen Album-Sales stellen somit grundsätzlich keinen Widerspruch dar", analysiert Drebes die Vermarktungsstrategie von Warner Music. Mit dem Vorstoß machte der Konzern die beiden Singles unter anderem zu den bisher in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung am häufigsten bei Streamingdiensten abgerufenen Titeln. "In erster Linie sind es aber selbstverständlich Eds brillante Songs, seine Persönlichkeit und seine Professionalität, die ihn zum derzeit weltweit erfolgreichsten Künstler gemacht haben", rückt der Warner-Music-Manager den britischen Star passend in den Mittelpunkt. "Wir haben mit dieser innovativen Strategie für bestimmte Veröffentlichungen sicherlich ein Zeichen gesetzt, aber von einer ,Blaupause' kann in keiner Weise die Rede sein." Im März spielt Ed Sheeran in Deutschland noch fünf Konzerte. (Bild: Greg Williams)