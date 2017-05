Doppelte Amadeus-Freude für Bilderbuch, Julian le Play und Pizzera & Jaus

Die Gewinner der Amadeus Austrian Music Awards 2017:

Am Abend des 4. Mai 2017 fand im Wiener Volkstheater die 17. Verleihung des Amadeus Austrian Music Awards statt. Je zwei Preise gingen an Bilderbuch, Julian le Play sowie Pizzera & Jaus. Der wie Voodoo Jürgens fünffach nominierte Julian le Play erhielt dabei die Awards für das "Album des Jahres" ("Zugvögel") und den "Besten Künstler". Bilderbuch setzten sich derweil in den Kategorien "Band des Jahres" und "Live Act des Jahres" durch und Pizzera & Jaus erhielten die Amadeus-Trophäe für den "Song des Jahres" und den Preis in der Kategorie "Pop/Rock".Zu den Höhepunkten zählte außerdem die Verleihung des Lebenswerk-Preises an Willi Resetarits . Der früher auch als Kurt Ostbahn aktive Künstler erntete Standing Ovations und erhielt die Auszeichnung aus den Händen seines Musikerkollegen Ernst Molden, der selbst den Amadeus in der Sparte "Jazz/World/Blues" gewann.Durch den Abend führten die Moderatoren Riem Higazi (FM4, "Dancing Star") und Manuel Rubey, der zwischenzeitlich sein schauspielerisches Talent bewies und als Andreas Gabalier, Conchita und Maurice Ernst verkleidet auftrat."Die glücklichen Gewinner, das imposante Showprogramm und ein begeistertes Publikum sorgten für einen schillernden Abend für Österreichs Musikszene", heißt es bei den Amadeus-Veranstaltern der IFPI Austria.Als TV-Partner des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft, der den Amadeus im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben hatte, fungierte in diesem Jahr wieder der ORF , der bereits von 2001 bis 2007 beim Amadeus mit an Bord war und dabei nach zwei Jahren ATV abgelöst hatte.Band des JahresKünstler des JahresKünstlerin des JahresAlbum des JahresSong des Jahres presented by Hitradio Ö3Live Act des Jahres presented by oeticket.comAlternativePop/RockElectronic/DanceHard & HeavyHipHop/UrbanJazz/World/BluesSchlagerVolksmusikFM4 AwardLebenswerkBest Sound presented by FamaSongwriter des Jahres presented by AKM / austromechana

