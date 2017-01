"Django" eröffnet 67.Berlinale

Großansicht Reda Kateb ist der Hauptdarsteller von "Django" (Bild: Roger Arpajou) Reda Kateb ist der Hauptdarsteller von "Django" (Bild: Roger Arpajou)

Die Weltpremiere von Etienne Comars Django " eröffnet am 9. Februar die 67. Berlinale . In seinem Regiedebüt, zu dem er zusammen mit Alexis Salatko auch das Drehbuch geschrieben hat, erzählt Comar die Geschichte des französischen Gitarristen und Komponisten Django Reinhardt, einem Sinto, und seiner Flucht aus dem von den Deutschen besetzten Paris im Jahr 1943. Gespielt wird Reinhardt von Reda Kateb . Weitere Hauptrollen haben u.a. Cécile de France Alex Brendemühl und Ulrich Brandhoff übernommen. "Django" wird in Berlin am internationalen Wettbewerb teilnehmen.Berlinale-Direktor Dieter Kosslick : "Django Reinhardt war einer der schillerndsten Vorreiter des europäischen Jazz und Begründer des Gypsy-Swing. 'Django' zeigt auf packende Weise ein Kapitel seines bewegten Lebens und ist eine ergreifende Überlebensgeschichte. Die ständige Bedrohung, seine Flucht und die fürchterlichen Gräueltaten an seiner Familie konnten ihn nicht daran hindern weiterzuspielen."

Quelle: Blickpunkt:Film

