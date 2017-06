DJ BoBo und Yes Music schließen Deutschlandtour ab

Zu den 21 Konzerten von DJ BoBo in Deutschland kamen insgesamt 150.000 Fans. Wie in den Vorjahren fungierte Yes Music , die eigene Firma des Schweizer Künstlers, als Veranstalter. Bei der "Mystorial-Tour" erlebten die Besucher zum 25-jährigen Bühnenjubiläum von DJ BoBo eine aufwändig umgesetzte Zeitreise, bei der BoBo, seine Tänzer und seine Band in verschiedenen Settings alte Hits und aktuelle Songs aus dem von Sony Music vertriebenen Album "Mystorial" spielten.Im Mittelpunkt der produktionstechnisch anspruchsvollen Show stand jedoch immer DJ BoBo, der locker mit den Besuchern in den großen Hallen kommunizierte und sie immer wieder in den Konzertablauf einband.Über das Pfingst-Wochenende kehrte DJ BoBo in die Schweiz zurück. Zusammengezählt 20.000 Besucher sahen seine Auftritte in der PostFinance Arena in Bern und im Hallenstadion in Zürich.

Quelle: MusikWoche

