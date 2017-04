distri und Wolfpack kümmern sich um Antifuchs

Großansicht Nie ohne Maske: die Rapperin Antifuchs Nie ohne Maske: die Rapperin Antifuchs

Die Rapperin Antifuchs hat einen Vertrag bei den Labels distri aus Osnabrück und Wolfpack aus Berlin unterschrieben. Für die Vermarktung des kommenden Albums wollen sich die beiden Firmen die Arbeit aufteilen, wobei distri zunächst die Labelarbeit liefert und Wolfpack das Management übernimmt."Aber vielleicht tauschen wir das zur nächsten Veröffentlichung dann und schauen, was dem Projekt mehr positive Entwicklungen ermöglicht", erklärt Wolfpack-Geschäftsführer Danny Bokelmann Die Zusammenarbeit zweier Labels sei nach eigenen Angaben ein Novum in der deutschen HipHop-Landschaft."Spannend ist es allemal, was hier gerade passiert", freut sich distri-Chef Jonas Okunorobo über die Kooperation: "Gerade in Zeiten, in denen Beef und Hetze für Promo sorgen, und das nicht nur musikalisch, sondern ja auch in Bereichen wie globaler Politik, entwickeln wir mit distri und Wolfpack ein Projekt der Zusammenarbeit und bündeln Kompetenzen, um als Indie-Labels noch mehr Konkurrenzdruck auf große etablierte Major-Player ausüben zu können."Die aktuelle Single "Leisefuchs" von Antifuchs erscheint am 13. April 2017 via distri/Wolfpack.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen