Die Toten Hosen mit Polt und den Well Brüdern unterwegs

Unter dem Motto "Im Auge des Trommelfells" touren Die Toten Hosen im Juli 2017 mal wieder mit "ihren alten Freunden" aus Bayern, dem Kabarett-Urgestein Gerhard Polt , der kürzlich seinen 75. Geburtstag feierte, und den Well Brüdern. Dabei stehen neun Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Programm. Die von Kikis Kleiner Tourneeservice (KKT) veranstaltete Tournee beginnt mit zwei Terminen in den Münchner Kammerspielen am 5. und 6. Juli. Ebenfalls zwei Gastspiele sind für den Berliner Admiralspalast avisiert: am 13. und 14. Juli.Laut JKP , dem Label der Toten Hosen, werden "die Freigeister auf der Bühne ihre Freundschaft zelebrieren und dem Publikum eine wilde Mischung aus schrägem Humor, Rock'n'Roll und bayrischem Mundartanarchismus zwischen Improvisation und Wahnsinn präsentieren".Der Vorverkauf beginnt am 6. Juni über den Onlineshop der Toten Hosen, die mit ihrem Album "Laune der Natur" (JKP/ Warner Music ) gerade ihre zehnte Nummer eins in den deutschen Longplaycharts verbuchten. Live stellten es Campino und Co. bereits im Mai dreimal auf deutschen Bühnen vor. Am Pfingstwochenende startet die Düsseldorfer Punkrock-Institution bei Rock am Ring und Rock im Park zudem in die Festivalsaison,05.07.2017 München - Kammerspiele06.07.2017 München - Kammerspiele07.07.2017 AT-Wien - Konzerthaus09.07.2017 Ludwigsburg - Theater im Forum am Schlosspark10.07.2017 CH- Zürich - Tonhalle12.07.2017 Essen - Lichtburg13.07.2017 Berlin - Admiralspalast14.07.2017 Berlin - Admiralspalast16.07.2017 Hamburg - Laeiszhalle02.06.2017 Nürnberg, Zeppelinfeld - Rock im Park (ausverkauft)03.06.2017 Nürburgring - Rock am Ring05.06.2017 AT-Wien - Rock in Vienna30.06.2017 CH-St. Gallen - Open Air St. Gallen18.08.2017 CH-Gampel - Open Air Gampel18. - 20.08.2017 Großpösna, Störmthaler See - Highfield Festival26.08.2017 Gelsenkirchen, Veltins-Arena - Rock im Pott

