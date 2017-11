Die Toten Hosen bedankten sich bei Warner Music mit Edelmetall

Großansicht Beim Stelldichein in Hamburg (hinten, von links): Marcus Friedheim (Managing Director Sales Warner Music Central Europe), Andi, Campino, Breiti und Kuddel (alle Die Toten Hosen) und Michael Kümmerle (Director Digital Sales & Business Development Warner Music Central Europe) sowie (vorn, von links) Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Jan Grantz (Sales Director Warner Music Germany), Patrick Orth (Geschäftsführer JKP), Vom Ritchie (Die Toten Hosen) und Nils Gottschalk (Senior Sales Marketing Manager Frontline Warner Music Germany) (Bild: JKP) Beim Stelldichein in Hamburg (hinten, von links): Marcus Friedheim (Managing Director Sales Warner Music Central Europe), Andi, Campino, Breiti und Kuddel (alle Die Toten Hosen) und Michael Kümmerle (Director Digital Sales & Business Development Warner Music Central Europe) sowie (vorn, von links) Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Jan Grantz (Sales Director Warner Music Germany), Patrick Orth (Geschäftsführer JKP), Vom Ritchie (Die Toten Hosen) und Nils Gottschalk (Senior Sales Marketing Manager Frontline Warner Music Germany) (Bild: JKP)

In Hamburg spielten Die Toten Hosen im Rahmen ihrer komplett ausverkauften Konzertreise unter dem Motto "Laune der Natour" jüngst in der Barclaycard Arena auf. Den Abstecher an die Elbe nutzen die Band und die bandeigene Plattenfirma JKP , um ihren langjährigen Vertriebspartner Warner Music mit Edelmetall-Awards zu bedenken. Für das jüngste gemeinsame Erfolgalbum, "Laune der Natur" , gab es Platin für die Verkäufe in Deutschland sowie jeweils Gold für die Absätze in Österreich und der Schweiz."Die Laune der Natur" war in allen drei Ländern Nummer eins der Longplaycharts. Für die Tourtermine dazu 2017 und 2018 gingen laut Veranstalter KKT insgesamt bereits mehr als 500.000 Karten weg.

Quelle: MusikWoche

