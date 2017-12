Die Lochis mit Gold und Live-Award geehrt

Großansicht Bei der doppelten Award-Verleihung: die beiden unter dem Namen Die Lochis aktiven Zwillingsbrüder Heiko (Mitte, mit Schal) und Roman Lochmann (Mitte, mit roter Mütze), Christian Behrens (Managing Director Vybe Brothers Entertainment, 8. von rechts, mit grünem Hut), Reinhardt Grahl (Geschäftsführer Meistersinger Konzerte, schräg links hinter Roman Lochmann), Beatrice Kaps (Künstlermanagerin Vybe Brothers Entertainment, hinten, links), die Rechtsanwälte Pascal Charles Amann (4. von rechts) und Sebastian Möllmann (3. von links), Jan-Simon Wolff (Geschäftsführer Department Musik und Head of Music Vybe Brothers Entertainment, 7. von links) und Thomas Wendt (Produktmanager Department Musik, links) mit dem gesamten Team des Lochiversums (Bild: Vybe Brothers Entertainment) Bei der doppelten Award-Verleihung: die beiden unter dem Namen Die Lochis aktiven Zwillingsbrüder Heiko (Mitte, mit Schal) und Roman Lochmann (Mitte, mit roter Mütze), Christian Behrens (Managing Director Vybe Brothers Entertainment, 8. von rechts, mit grünem Hut), Reinhardt Grahl (Geschäftsführer Meistersinger Konzerte, schräg links hinter Roman Lochmann), Beatrice Kaps (Künstlermanagerin Vybe Brothers Entertainment, hinten, links), die Rechtsanwälte Pascal Charles Amann (4. von rechts) und Sebastian Möllmann (3. von links), Jan-Simon Wolff (Geschäftsführer Department Musik und Head of Music Vybe Brothers Entertainment, 7. von links) und Thomas Wendt (Produktmanager Department Musik, links) mit dem gesamten Team des Lochiversums (Bild: Vybe Brothers Entertainment)

Termine #whatislive2018 Tour:

Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Management- und Social-Media- Agentur Vybe Brothers Entertainment konnten Department Musik und Meistersinger Konzerte die beiden unter dem Namen Die Lochis aktiven Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann am 10. Dezember 2017 mit Trophäen für die Verkäufe von Alben und Konzertkarten auszeichnen. Gold gab es dabei für das Debütalbum, "zwilling" , mit dem Die Lochis in den Offiziellen deutschen Charts sowie in Österreich und der Schweiz auf Platz eins landeten, und hierzulande mehr als 100.000 Exemplare absetzten.Die Lochis Roman und Heiko Lochmann freuten sich "für unser Team und alle, die diesen Meilenstein mit uns erreicht haben", heißt es aus Berlin: "Es ist irre, was hier seit Release des Album passiert. Wir sind überglücklich und danken unserem Lochiversum von Herzen", lassen die Künstler wissen."Zwei Jahre harte Arbeit, Schweiß und Tränen, Windmühlen bekämpft und am Ende mit diesem Erfolg dazustehen, ist für jeden Einzelnen im Team eine herausragende Erfahrung", sagt Christian Behrens , Managing Director Vybe Brothers Entertainment. "Wir alle wollen jetzt natürlich mehr und freuen uns auf die Zukunft."Auch Jan-Simon Wolff , Geschäftsführer Department Musik und Head of Music Vybe Brothers Entertainment, zeigt sich "wahnsinnig stolz" auf die Awards und das gesamte Team: "Diese Awards sind nicht nur für Heiko und Roman, sondern auch für unsere Firma der bisherige Höhepunkt. Besser kann das Jahr nicht enden."Veranstalter Meistersinger Konzerte schloss sich mit einem Live-Award für ebenfalls über 100.000 verkaufte Tickets in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Passend zu der Verleihung begann zudem der Vorverkauf für die "#whatislive"-Tournee der Lochis im Oktober 2018. "Ich freue mich, dass die großen Erwartungen, mit denen wir in diese Zusammenarbeit gegangen sind, noch übertroffen wurden", sagt Reinhardt Grahl , Geschäftsführer Meistersinger Konzerte: "Es macht großen Spaß, Teil der Lochis-Family zu sein. Ich danke Heiko und Roman für ihr Vertrauen, den Vybe Brothers für die tolle und inspirierende Zusammenarbeit und last but not least dem gesamten MSK-Team für den großartigen Job - wir freuen uns auf 2018 und die #whatislive Tour der Lochis."03.10.18 Hamburg / Docks04.10.18 Köln / E-Werk05.10.18 Bremen / Pier 206.10.18 Kiel / MAX08.10.18 Frankfurt/M. / Batschkapp09.10.18 Mannheim / Capitol10.10.18 Stuttgart / LKA11.10.18 Oberhausen / Turbinenhalle12.10.18 Erfurt / Stadtgarten14.10.18 Bielefeld / Ringlokschuppen15.10.18 Saarbrücken / Garage16.10.18 Hannover / Capitol17.10.18 Berlin / Huxleys18.10.18 Dresden / Schlachthof20.10.18 Magdeburg / AMO21.10.18 Leipzig / Täubchenthal22.10.18 Nürnberg / Löwensaal24.10.18 Darmstadt / Centralstation25.10.18 München / Backstage26.10.18 AT-Innsbruck / Music Hall27.10.18 AT-Wien / Gasometer28.10.18 AT-Graz / Orpheum30.10.18 CH-Basel / Rhypark31.10.18 CH-Zürich / Volkshaus01.11.18 Radolfzell / Milchwerk

Quelle: MusikWoche

