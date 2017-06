Die Hoppes beglückwünschten Kiefer Sutherland

Großansicht Erfreut über die ausverkaufte Tour (von links): Oliver Hoppe (Managing Director Wizard Promotions), Kiefer Sutherland unf Ossy Hoppe (Chief Advisor Artist & Repertoire Wizard Promotions) (Bild: Sauda) Erfreut über die ausverkaufte Tour (von links): Oliver Hoppe (Managing Director Wizard Promotions), Kiefer Sutherland unf Ossy Hoppe (Chief Advisor Artist & Repertoire Wizard Promotions) (Bild: Sauda)

Zum Finale im Gibson in Frankfurt/M. ließen es sich Firmengründer Ossy Hoppe und sein Sohn Oliver Hoppe , der Managing Director von Wizard Promotions, nicht nehmen, dem Künstler persönlich für seine erfolgreiche Konzertserie zu gratulieren.

Ein erfolgreiches Tourdebüt in Deutschland gab Schauspieler und Countryrock-Musiker Kiefer Sutherland : Seine fünf Shows hierzulande im Rahmen der Tournee unter dem Motto "Not Enough Whiskey In Europe" waren laut Veranstalter Wizard Promotions sämntlich ausverkauft und zogen insgesamt rund 4000 Besucher an.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen