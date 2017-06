Die besten Lieder für den Juli

Der Verein Deutschsprachige Musik e. V. gibt einmal im Monat die Liederbestenliste heraus. Sie ist das Ergebnis der Wertung einer unabhängigen Expertenjury aus Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz. Die Juroren nennen in freier Auswahl Lieder und Chansons, denen sie möglichst viele Hörer wünschen.Neu auf dem ersten Platz steht das Lied "awarakadawara" von den vier Österreichern Ernst Molden, Willi Resetarits, Walter Soyka und Hannes Wirth.Als Album des Monats Juli empfehlen die Liederexperten "Lust auf Genuss" von Duo handinhand, erschienen Hey!blau Records ( http://heyblau-records.com ).Präsentiert wird die Liederbestenliste mit Unterstützung von Folker, dem Magazin für Folk, Lied und Weltmusik ( www.folker.de ) und Concerto, Österreichs einziger Publikation für Jazz, Folk, Blues und World Musik ( www.concerto.at ). Außerdem wird die Liederbestenliste in diversen Radioprogrammen vorgestellt, und zwar bei Belgischer Rundfunk, Deutschlandfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Österreichischer Rundfunk, Rai Bozen, Saarländischer Rundfunk, Schweizer Radio und WDR sowie bei einzelnen Sendern im Bundesverband Freier Radios und einigen lokalen Radiostationen.Der Deutschsprachige Musik e.V. präsentiert die gesamte Liederbestenliste auf seiner Website www.liederbestenliste.de (in Klammern die Position des Vormonats)1. (11.) molden resetarits soyka wirth: "awarakadawara" vom Album "yeah" (monkey., www.monkeymusic.at 2. (8.) Köster & Hocker: "Wa'sch nit kenne" vom Album "A's kla?" (Rough Trade, www.roughtrade.de 3. (3.) Fred Ape: "Ich will meine Stadt nicht braun" vom Album "Flaschenpost" (Ruhrfolk, www.ruhrfolk.de 4. (1.) Caro Kiste Kontrabass: "Das Lied von der Konsequenz" vom Album "Fahrlässige Poesie" (DMG Germany, www.brokensilence.de 5. (2.) Wenzel: "Gleichheit" vom Album "Wenn wir warten" (Matrosenblau, www.matrosenblau.de 6. (5.) Wolfgang Ambros: "Wann mir zsamman stehn", CD-Single" (Homebase Records, www.homebase-records.com 7. (neu) Konstantin Wecker: "Das ganze schrecklich schöne Leben" vom Album "Poesie und Widerstand" (Sturm & Klang, http://sturm-und-klang.de 8. (9.) Stiller Has: "Hung" vom Album "Endosaurusrex" (Sound Service, www.soundservice.ch 9. (6.) Die Grenzgänger: "Wenn ich an den letzten Abend denk" vom Album "Brot & Rosen" (Müller-Lüdenscheidt, www.chanson.de 10. (neu.) Matthias Brodowy: "1984" vom Album "Gesellschaft mit beschränkter Haltung" (Roof Records, www.roofmusic.de

