Die 4MA verband Jubiläumsfeier mit Housewarmingparty

Großansicht Bei der Einweihungsparty (von links): Robin Hodde, Leon Schäfers, Chantal Delgado Rodriguez, Sascha "Schnitzel" Hoffmann [alle Die 4MA], Ole Kirchhoff (Vorstand Town Talker Media AG), Jonas Mau (Die 4MA) und Matthias "Botsch" Böttcher (GoodToGo/Rough Trade) (Bild: Matthias Thomas) Bei der Einweihungsparty (von links): Robin Hodde, Leon Schäfers, Chantal Delgado Rodriguez, Sascha "Schnitzel" Hoffmann [alle Die 4MA], Ole Kirchhoff (Vorstand Town Talker Media AG), Jonas Mau (Die 4MA) und Matthias "Botsch" Böttcher (GoodToGo/Rough Trade) (Bild: Matthias Thomas)

Mit einer Housewarmingparty am neuen Firmensitz in der südlichen Dortmunder Innenstadt feierte Die 4MA jüngst ihr 24-jähriges Betriebsbestehen und die Einweihung der neuen Räumlichkeiten. Die neue Adresse lautet: Dresdener Straße 15, 44139 Dortmund.Bei der Party mit über 200 eingeladenen Gästen kam es zudem noch zu einer besonderen Ehrung wegen eines weiteren Jubiläums: Die stellvertretende Geschäftsführerin, Chantal Delgado Rodriguez , wurde für ihre 15-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Dafür überreichte ihr das Team einen speziellen Award.Das Dortmunder Unternehmen hat sich auf Musikpromotion in den Bereichen Radio, Social Media, Club, Trend und Street spezialisiert. Zuletzt hat die Agentur unter anderem für Acts wie Garland Jeffreys, Danko Jones, Danzig, Charming Horses, ApeCrime, Van Holzen oder Marvin Game gearbeitet.

Quelle: MusikWoche

