Diamond Award und zweimal Gold für Alan Walker

Großansicht Edelmetallverleihung auf der grünen Wiese (von links): Rosa Kokocinski (Manager Influencer Marketing & Relations Sony Music), Julian Vicari (Junior Product Manager Sony Music International Division), Stefan Göbel (Senior Vice President Sony Music International GSA), Alan Walker, Gilbert Lunde (Management Alan Walker), Luca Weinrauch (Head Of Digital Sony Music International Division) und Katharina Rudolph (Audience Manager Radio Sony Music) (Bild: Dominik Beckmann) Edelmetallverleihung auf der grünen Wiese (von links): Rosa Kokocinski (Manager Influencer Marketing & Relations Sony Music), Julian Vicari (Junior Product Manager Sony Music International Division), Stefan Göbel (Senior Vice President Sony Music International GSA), Alan Walker, Gilbert Lunde (Management Alan Walker), Luca Weinrauch (Head Of Digital Sony Music International Division) und Katharina Rudolph (Audience Manager Radio Sony Music) (Bild: Dominik Beckmann)

Der norwegische DJ und Produzent Alan Walker nahm von Sony Music International im Rahmen seines Auftritts beim Festival Isle Of Summer in München gleich drei Edelmetalle in Empfang. Einen Diamond Award erhielt der 19-jährige Jungstar für eine Million abgesetzte Kopien seines Nummer-eins-Hits "Faded" , der 2016 auch die deutschen Jahrescharts im Singles-Segment anführte. Zudem gab es noch jeweils Gold für die Nachfolgehits "Alone" und "Sing Me To Sleep" Philip Ginthör , CEO Sony Music Entertainment GSA, verlautet dazu: "Herzlichen Glückwunsch, Alan Walker, zu dieser beachtlichen Award-Auszeichnung in Serie. Über zwei Milliarden Streams und 15 Millionen verkaufte Tracks weltweit zeigen: Alan Walker hat die Musikwelt nachhaltig aufgewirbelt und begeistert die Fans. Und zwar rund um den Globus."Mit "Tired" ist laut Sony Music auch Walkers Single Nummer vier in den internationalen Charts auf dem Weg nach oben. Die Aufnahme entstand in Kollaboration mit dem irischen Sänger Gavin James, einem Kumpel Ed Sheerans.

Quelle: MusikWoche

