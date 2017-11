Deutschlandtour von London Grammar ausverkauft

Großansicht Auch in Deutschland immer beliebter: London Grammar (Bild: Universal Music) Auch in Deutschland immer beliebter: London Grammar (Bild: Universal Music)

Wie Veranstalter Melt! Booking meldet, sind für alle fünf Shows der am 25. November startenden Deutschlandtournee von London Grammar die Tickets komplett vergriffen. "Wir bedanken uns bei unseren Partnern und allen, die uns und die Band unterstützt haben", heißt es aus Berlin.Welche Entwicklung die Band genommen hat, verdeutlicht Melt! mit dem Hinweis, dass Hannah Reid, Dan Rothman and Dominic "Dot" Major 2013 in Berlin noch im grünen Salon in der Volksbühne vor gerade 250 Gästen auftraten, in diesem Jahr in der Hauptstadt aber bereits eine wichtige Rolle auf dem Lollapalooza Festival spielten.London Grammar, die in ihrer Musik Indiepop mit Elektronik und Triphop-anleihen verquicken, verkauften von ihrem 2013 erschienenen Debütalbum, "If You Wait" , international fast zwei Millionen Exemplare. Das Album war eine Nummer zwei in Großbritannien und brachte es in den Offiziellen Deutschen Charts auf Rang 34. Im Juni 2017 kam dann das aktuelle Werk "Truth Is A Beautiful Thing" Universal Music ) heraus, mit dem die Formation die UK-Charts anführte und in Deutschland Platz neun erreichte.Das Trio kooperierte dafür mit Größen wie dem Oscar-prämierten Produzenten Paul Epworth (Florence & The Machine, Bloc Party), dem Mercury-Prize-Nominierten Jon Hopkins (Brian Eno, King Creosote) und dem in Los Angeles lebenden Greg Kurstin (Sia, Beck) sowie Tim Bran und Roy Kerr, die auch schon "If You Wait" mitarbeiteten.25.11.17 Köln, Palladium (ausverkauft)26.11.17 Berlin, UFO im Velodrom (ausverkauft)28.11.17 Hamburg, Mehr! Theater (ausverkauft)08.12.17 Stuttgart, Liederhalle - Hegel-Saal (ausverkauft)09.12.17 München, Tonhalle (ausverkauft)

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen