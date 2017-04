"Deutschland sucht den Superstar" mit historischem Tiefstwert

Großansicht Beim Recall auf dem Helipad des Burj Al Arab (von links): die Jury-Mitglieder H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Beim Recall auf dem Helipad des Burj Al Arab (von links): die Jury-Mitglieder H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

2,77 Millionen RTL -Zuschauer verfolgten am 1. April 2017 "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS"). Das sind weniger als jemals zuvor. Der Marktanteil in der Gruppe ab drei Jahren betrug 9,5 Prozent. Damit setzt sich der Abwärtstrend der Vorwochen fort. Am 25. März hatten noch 2,84 Millionen eingeschaltet (Marktanteil: 9,7 Prozent).Und auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging es noch einmal tiefer in den Keller. Nur 1,24 Millionen interessierten sich am Samstagabend für die Castingshow (Marktanteil: 13,8 Prozent). Zum Vergleich: In der Vorwoche wollten noch 1,47 Millionen den Sangeswettbewerb sehen (Marktanteil: 15,6 Prozent).

Quelle: MusikWoche

