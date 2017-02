Deutscher Videomarkt bricht 2016 um zehn Prozent ein

Der BVV hat auf Basis von Marktdaten der GfK die Jahreszahlen für den deutschen Videomarkt veröffentlicht. Demnach sank der Gesamtumsatz von 1,608 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf 1,446 Mrd. Euro im abgelaufenen Jahr. Dies entspricht einem Rückgang von exakt zehn Prozent. In diesem Ergebnis sind allerdings keine SVoD-Umsätze enthalten. Der Verband begründete das Umsatzminus mit einem "vergleichsweise wenig mobilisierenden Filmprogramm, das auch den deutschen Kinos zu schaffen machte". Zudem hätten Sportereignisse wie Fußball-EM und Olympische Spiele sich negativ ausgewirkt.BVV-Vorstandsvorsitzender Dirk Lisowsky erklärte zu dem Ergebnis: "Der Videomarkt ist vor allem abhängig von starken Neuveröffentlichungen und folgt demnach den marktüblichen Wellenbewegungen. Nach erfolgreicheren Jahren folgen häufig Zeiten mit weniger spektakulärem Programm wie eben im vergangenen Jahr. Schaut man sich aber das erfolgversprechende Line-up für dieses Jahr an, sind wir zuversichtlich, in 2017 positive Marktergebnisse zu erzielen."Im transaktionalen Kaufmarkt wurden 2016 1,224 Mrd. Euro umgesetzt; ein Minus von neun Prozent. Dabei entfielen 58 Prozent des Umsatzes auf DVD, 32 Prozent auf Blu-ray sowie zehn Prozent auf Electronic Sellthru, also Kaufdownloads. Der BVV betont dabei die Bedeutung des physischen Kaufmarkts.Eine Stärkung des physischen Video-Kaufmarkts erwartet der Verband in der Einführung von 4K Ultra-HD Blu-ray. Allein im Dezember seien 35 Prozent aller 2016 abgesetzten Einheiten verkauft worden. Insgesamt erwarben Konsumenten im vergangenen Jahr 120.000 4K-Produkte.Im Video-Verleihmarkt übertraf das transaktionale Ausleihen über Online-Plattformen (TVoD) mit 101 Mio. Euro erstmals den Videotheken-Umsatz, der 99 Mio. Euro betrug. Zusätzlich erwirtschaftete der Postversand von physischen Datenträgern 21 Mio. Euro.Erfolgreichster DVD- und Blu-ray-Titel im physischen Kaufmarkt war " Star Wars: Das Erwachen der Macht ", gefolgt von " Fack Ju Göhte 2 " und " Spectre ". In den Videotheken sigete "Fack Ju Göhte 2" vor " The Revenant " und "Spectre". Im digitalen Leihmarkt lag ebenfalls "Fack Ju Göhte 2" vorn, gefolgt von " Deadpool " und " Zoomania ".

Quelle: VideoMarkt

