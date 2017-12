Deutscher Streamingdienst zieht millionenschwere Finanzspritze auf

Großansicht Holen beim Streamingdienst Idagio Investoren an Bord und erreichen 25.000 registrierte Nutzer: die Firmengründer Christoph Lange ... (Bild: Idagio) Holen beim Streamingdienst Idagio Investoren an Bord und erreichen 25.000 registrierte Nutzer: die Firmengründer Christoph Lange ... (Bild: Idagio)

Großansicht ... und Till Janczukowicz (Bild: Idagio) ... und Till Janczukowicz (Bild: Idagio)

Der 2015 von Till Janczukowicz und dem zuvor unter anderem bei Simfy aktiven Christoph Lange aus der Taufe gehobene und auf klassische Musik spezialisierte Streamingdienst Idagio sammelte in einer Finanzierungsrunde acht Millionen Euro ein. Das Kapital stammt von Tengelmann Ventures und weiteren Business Angels sowie von b-to-v Partners, die bereits zuvor zu den Investoren von Idagio zählten."Das Vertrauen der Investoren zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", meint CEO Till Janczukowicz, der die Finanzierungsrunde als "weiteren Meilenstein" wertet. Mit den frischen Geldern wolle man bei Idagio die "Technologieführerschaft weiter ausbauen" und "verstärkt in unser Ziel investieren, die weltweit größte Klassik-Sammlung aufzubauen".Der Katalog von Idagio umfasst laut Unternehmensangaben bislang mehr als 140.000 Aufnahmen, pro Woche kämen über 5000 neu hinzu, heißt es aus Berlin, wo bereits 46 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig sein sollen.Ihr Abonnement vermarkten die Idagio-Betreiber zum Monatspreis von 9,99 Euro. Anfang November gab Idagio bekannt, "nach einem Jahr durch organisches Wachstum 25.000 registrierte Nutzer in 72 Ländern" zu erreichenDas Idagio-Team hat es sich zum Ziel gemacht, "den besten Streamingservice für Klassik" aufzubauen: "Die Strukturkriterien, die Klassik besonders machen, fehlen auf den großen Streamingdiensten", sagt Janczukowicz mit Verweis auf Daten zum Komponisten, zum Werk, den Dirigenten, Orchestern oder Solisten."Daher kämpfen Klassikliebhaber dort oftmals mit schlechtem Bedienkomfort und falschen Suchergebnissen. Musiker und ihre Aufnahmen werden nur mühsam oder gar nicht gefunden. Dieses Problem haben wir technologisch gelöst und machen Klassik einfach, komfortabel und für jeden erlebbar", so Janczukowicz weiter.

Quelle: MusikWoche

