Deutscher Musikmarkt wächst 2016 um drei Prozent

Großansicht Der Aufwärtstrend hält an: Nach 4,6 Prozent im Vorjahr wuchs das Geschäft mit Recorded Music 2016 um drei Prozent (Bild: BVMI) Der Aufwärtstrend hält an: Nach 4,6 Prozent im Vorjahr wuchs das Geschäft mit Recorded Music 2016 um drei Prozent (Bild: BVMI)

Das Geschäft mit Recorded Music in Deutschland bleibt im Aufwärtstrend, auch wenn das Umsatzplus um drei Prozent etwas hinter dem Zuwachs von 4,6 Prozent im Jahr 2015 zurückbleibt. Das geht aus dem Jahresbericht mit den Marktdaten für das vergangene Jahr hervor, die der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am 2. März 2017 veröffentlicht hat.Das nun veröffentlichte Plus hat die ersten Hochrechnungen des BVMI übertroffen: Denn mit einem Zuwachs von insgesamt drei Prozent fällt das Endergebnis um 0,6 Prozentpunkte besser aus als noch zu Jahresbeginn kalkuliert.In Summe wurden mit dem Verkauf von CDs, Schallplatten und Downloads sowie den Einnahmen aus dem Audiostreaming 1,593 Milliarden Euro umgesetzt. Mit Abstand größter Umsatzgenerator bleibt die CD mit einem Marktanteil von 53,8 Prozent; Platz zwei jedoch belegt mit 24,1 Prozent erstmals Streaming, das dank des weiterhin kräftigen Wachstums (plus 72,7 Prozent) die Downloads auf Platz drei (Marktanteil: 12,2 Prozent) verweist.Noch stärker als im Vorjahr ist die Nachfrage nach Vinyl gestiegen: Ein Plus von 40,1 Prozent beschert der Schallplatte 2016 einen Umsatzanteil von 4,4 Prozent und schiebt sie in der Gesamtwertung vorbei an Musik auf DVD und Blu-ray auf Rang vier. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 62,1 Prozent mit physischen Formaten und 37,9 Prozent durch das Digitalgeschäft erwirtschaftet.Der physische Markt geht trotz der Zuwächse bei Vinyl und sogar bei der Musikkassette, die um 1,2 Prozent zulegt, um 6,7 Prozent zurück. Das liegt nicht zuletzt an der CD, die ein Minus von 8,9 Prozent verzeichnet. Der digitale Markt indes wächst insgesamt um 24,2 Prozent . Positiv entwickelt haben sich 2016 auch die Einnahmen aus dem Sync-Geschäft (plus 2,1 Prozent) und die Erträge aus den GVL-Leistungsschutzrechten, die im vergangenen Jahr im Vergleich mit 2015 um 6,5 Prozent angeschwollen sind."Vier Jahre Wachstum in Folge zeigen: Die digitale Transformation des deutschen Musikmarktes verläuft weiterhin positiv und sie ist auch nachhaltig dank der richtigen Geschäftsmodelle und dank einer integrierten Strategie, die das ganze Panorama physischer und digitaler Verbreitungsformate einbezieht", sagt Dieter Gorny , Vorstandsvorsitzender des BVMI. "Dass inzwischen auch große Technologiekonzerne auf den Kuratierungsansatz der Audiostreaming-Angebote setzen, unterstreicht darüber hinaus die Vorreiterrolle, die die Musikindustrie innerhalb der digitalen Ökonomie innehat."Doch Gorny mahnt: "Damit die starken Marktimpulse durch das Streaming erhalten bleiben, muss es jetzt endlich gelingen, den sogenannten Value Gap zu schließen - zugunsten der gesamten Kreativwirtschaft."Und BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke , weist darauf hin, dass der Streamingzuwachs sich gut an der Zahl gestreamter Songs innerhalb der Vergleichswoche am Jahresende zeigen lasse. "2012 waren es 99 Millionen, 2016 schon 906 Millionen, knapp das Zehnfache. Diese Dynamik führt jetzt zu einer spannenden Neuordnung des Marktes: Streaming ist zweistärkstes Umsatzformat nach der CD, damit haben wir 2016 eine zentrale Wegmarke passiert."Das bedeutet für Drücke jedoch auch, dass man mit dieser Entwicklung vor Augen die europäischen Reformüberlegen im Bereich des Urheberrechts in diesem Jahr besonders intensiv begleiten werde. "Es muss jetzt erst recht darum gehen, den wunderbar innovativen digitalen Geschäftsraum mit funktionsfähigen Rechtsdurchsetzungsinstrumenten auszustatten und Rechtssicherheit für alle zu schaffen."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen