Deutscher Musikautorenpreis in Berlin vergeben

Großansicht Begrüßte die Gäste beim Musikautorenpreis: Harald Heker, Vorstandsvorsitzender der GEMA (Bild: MusikWoche) Begrüßte die Gäste beim Musikautorenpreis: Harald Heker, Vorstandsvorsitzender der GEMA (Bild: MusikWoche)

Komposition Rock/Pop: Wallis Bird

Text Musikkabarett: Sebastian Krämer

Komposition Hip-Hop: The Krauts (Dirk Berger, David Conen und Vincent von Schlippenbach)

Text Schlager: Irma Holder

Komposition für Sinfonik: Olga Neuwirth

Komposition Musiktheater: Anno Schreier

Komposition Audiovisuelle Medien: Jumpel Dürbeck und René Dohmen

Erfolgreichstes Werk: Kerstin Ott

Nachwuchswuchspreis in der Sparte E: Brigitta Muntendorf,

Nachwuchswuchspreis in der Sparte U: Von Wegen Lisbeth (Julian Hölting, Matthias Rohde, Robert Tischer, Doz Zschäbitz und Julian Zschäbitz)

Lebenswerk: Sofia Gubaidulina

Bei der neunten Verleihung des Deutschen Musikautorenpreises ehrte die GEMA am 30. März 2017 im Berliner Hotel Ritz-Carlton Komponisten und Textdichter für ihr herausragendes musikalisches Schaffen. Zu den Preisträgern zählen Wallis Bird, Irma Holder, Sebastian Krämer, Kerstin Ott und Olga Neuwirth.Im Rahmen der Gala wurden insgesamt 18 Komponisten und Textdichter in zehn Kategorien unterschiedlicher Genres ausgezeichnet. Moderator Max Moor führte die rund 400 Gäste aus Kultur, Politik und Medien durch die Veranstaltung."So vielfältig die heute geehrten Künstlerinnen und Künstler sind - sie alle teilen die Leidenschaft für Musik und Kreativität", sagte Harald Heker , Vorstandsvorsitzender der GEMA, in seiner Begrüßung. Er appellierte an die anwesenden Politiker, angemessene rechtliche Rahmenbedingungen für Musikurheber zu schaffen: "Kreativität jedoch ist keine Selbstverständlichkeit. Sie entsteht in Freiräumen geistiger, räumlicher und auch finanzieller Art. Erhalt und Ausbau solcher Räume sind daher für die Förderung von Kreativität unerlässlich." Enjott Schneider , Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA, resümierte einen "großen Abend der Musikautoren, die bei gegensätzlicher Stilistik doch gemeinsam verbunden sind: durch ihre Besessenheit, Musik das Leben zu schenken und damit Menschen zu verbinden. Kulturelle Vielfalt musste man heute nicht programmatisch einfordern - sie war mit den Händen zu greifen. Ein Abend der Solidarität aller Kreativen. Der Höhepunkt war die Lebenswerkpreisträgerin Sofia Gubaidulina, deren aus der Stille kommende Bedeutung intensiv zu überzeugen wusste."Überreicht wurden die Preise von prominenten Laudatoren, darunter Mieze Katz, Kurt Krömer, Patrick Lindner Sven Regener und Helmut Zerlett

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen