Deutsche und kanadische Musikverleger kooperieren

Großansicht Bringt kanadische und deutsche Songwriter zusammen: Banjamin Bailer (Bild: MusikWoche) Bringt kanadische und deutsche Songwriter zusammen: Banjamin Bailer (Bild: MusikWoche)

Vier Wochen vor dem Reeperbahn Festival haben sich der Kanadische Musikverleger-Verband (CMPA) und der Deutsche Musikverleger-Verband (DMV) zusammengeschlossen. Gemeinsam lassen sie auf einem Songwriting-Camp Lieder für deutsche Künstler schreiben. Vom 18. bis zum 20. September findet das Camp in den BerlinerTrixx-Studios statt.Die kanadische Verlage schicken aus ihren Reihen vier Songwriter nach Deutschland, während der DMV wiederum vier Songschreiber aus Deutschland auswählt. Mitglieder des DMV können noch bis zum 17. August 2017 Kandidaten für das Camp vorschlagen. Anschließend werden die Vorschläge an die kanadischen Kollegen weitergeleitet, welche dann die Auswahl treffen.Beim Reeperbahnfestival wollen sich die deutschen und kanadischen Verleger schließlich am Freitag, den 22. September, beim sogenannten "Mixer" austauschen. Benjamin Bailer , Vorsitzender des U-Ausschusses beim Deutschen Musikverlegerverband, organisiert das Camp von deutscher Seite aus. "Diese Kooperation ist die erste ihrer Art auf deutschem Boden und soll in den nächsten Monaten wechselseitig fortgesetzt werden", berichtet Bailer: "Auch Kooperationen mit anderen Verbänden sind in der Planung."

Quelle: MusikWoche

