Deutsche Tourpremiere von Jasmine Thompson

Jasmine Thompson, die Stimme von Hits wie "Ain't Nobody (Loves Me Better)" von Felix Jaehn oder "Sun Goes Down" an der Seite von Robin Schulz , kommt im Juni unter Ägide von Neuland Concerts erstmals für eigene Konzerte nach Deutschland. Die erst 16-jährige Engländerin tritt am 6. Juni im Knust in Hamburg und am Abend darauf im Ampere in München auf.Jasmine Thompsons Durchbruch erfolgte mit ihrem Cover von Chaka Khans "Ain't Nobody", das von einer britischen Supermarktkette für eine Werbe-Kampagne genutzt wurde. In der von Felix Jaehn produzierten Deep-House-Version schoss das Stück auf Platz eins der deutschen Singlescharts und wurde mit Platin ausgezeichnet. Robin Schulz lieh Thompson ihre Stimme für den internationalen Hit "Sun Goes Down". 2016 begleitete sie Schulz auch auf seiner restlos ausverkauften Europatour. Am 19. Mai soll ihre neue EP "Wonderland" bei Warner Music erscheinen.Auf der Bühne biete die Teenagerin, deren YouTube-Kanal seit Jahren stark frequentiert ist, bei ihren eigenen Konzerten laut Neuland "eine großartige Show - als Sängerin und Pianistin". Thompson sei eben "kein Wunderkind-Sternchen, sondern eine talentierte, jung gereifte Musikerin, stilsicher in der Bedienung etlicher Genres - von Club-Romantik bis Akustikballade", heißt es aus Hamburg.Die Tickets für ihren kurzen Deutschlandtrip sind ab 3. Mai 2017 über die Neuland-Homepage und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.06.06.2017 Hamburg - Knust07.06.2017 München - Ampere

Quelle: MusikWoche

