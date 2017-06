Deutsche nutzen Apps jeden Monat 52 Stunden lang

Großansicht - (Bild: App Annie) (Bild: App Annie)

Deutsche Smartphone-Nutzer verbringen rund 52 Stunden im Monat mit der Verwendung von Apps. Das hat die App-Analyseplattform App Annie errechnet. Dafür haben die Analysten verschiedene internationale Märkte in einem Zeitraum zwischen Januar bis Mai 2017 untersucht. Insgesamt haben die deutschen Nutzer rund 8,2 Milliarden Stunden für die Nutzung von Apps aufgebracht. Auch wenn dies beachtlich klingt, im Vergleich mit den anderen Märkten sind Deutschland und Frankreich Schlusslicht bei der weltweiten App-Nutzung. Mit rund 142 Minuten am Tag liegen die Deutschen weit hinter dem Spitzenreiter Südkorea, die rund vier Stunden täglich ihre Apps verwenden.Die am häufigsten verwendenden Apps in Deutschland sind aus dem Bereich "Reise & Lokales", die über 80 Prozent aller untersuchten Nutzer verwenden. Aber auch Shopping-Apps standen in der gemessenen Zeitperiode bei den Deutschen hoch im Kurs. Bei den aufgewendeten Minuten pro Monat für Apps wie eBay, Amazon und Shpock belegt Deutschland hinter Südkorea, Indien und Japan den vierten Platz."Mobilgeräte werden zum Touchpoint für viele Verbraucher, um mit Marken in Kontakt zu treten. Das heißt, das Marketing innerhalb der mobilen Kanäle entwickelt sich sehr schnell", sagt Martje Abeldt, Central European Territory Director bei App Annie. "Allein Downloads zu studieren reicht nicht mehr aus. Nur durch die Nutzung einer Monitoring-App können heute Marketingverantwortliche die wirklich relevanten Ziel-Apps für ihre Kampagnen finden."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen